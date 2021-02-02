Doğduğun Ev Kaderindir dizisi seyirciyi üzdü! Fragman Yayınlandı Seyirci Sosyal Medyayı Salladı! Finale Mi Geliyor...

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanan son bölümü ekranlarda büyük bir yankı uyandırmış ve dizinin izleyici kitlesi Zeynep karakterinin bu kadar fazla değişmesine bir türlü anlam verememişti. Mehdi’nin Zeynep’e yaptıklarını hatırlatan izleyici, Zeynep’in Mehdi’nin avukatı olmasının ardından sinirlerine hakim olamamış ve bu durumun çok yanlış olduğunu belirtmişti. Doğduğun Ev Kaderindir’in yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise seyircinin çıldırmasına neden oldu.

Son zamanlarda Zeynep ve Barış arasında yaşanan gelişmeler seyircinin mutlu olmasına neden olmuş ve herkes ikili arasında bir an evvel güzel şeyler olmasını temenni etmişti. Beklentiler tam da o yönde ilerledi. Fakat Zeynep’in Mehdi’nin avukatlığını yapması karşısında gergin anlar yaşayan Barış’ın yeni bölümünde karşı karşıya geldiği sahne tüm dengeleri alt üst etti. Zeynep’in oradan çıktığını gören Barış…