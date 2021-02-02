Survivor'da Takımlar Birbirine Girerken, Dışarıda da Semih Öztürk ve Furkan Dede Sıkıntılandı! Canlı Yayında Büyük Tartışma...
Survivor 2021 sezonu başlayınca ekranlara dahil olan programlardan biriside Survivor Panorama oldu. Programda oynanan oyunlar ve yarışmacılar hakkında değerlendirmelerde bulunan Panorama ekibi son derece can alıcı noktalara değinerek dikkatleri üzerlerine çekmeye devam ediyor. Survivor’ın yayınlanan son bölümünde yaşanan olaylar hakkında konuşan Panorama ekibinden Semih Öztürk ve Furkan Dede’nin tartışması herkesi şaşırttı.
Survivor’ın geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümünde İsmail Balaban ve Yunus Emre’nin temas oyunu sırasındaki mücadelesi ekranlarda büyük bir yankı uyandırdı. Oyununun kazananı İsmail Balaban olurken sonrasında dile getirdiği sözleri, Panorama ekibinin aklını karıştırdı. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan ekip arasından Semih Öztürk ve Furkan Dede arasında tartışma yaşandı.
İsmail Balaban’ın Yunus Emre’yi yenmesinin ardından açıklamada bulunan Semih Öztürk, “Evet Balaban kazandı tebrik ederim. Fakat geçen hafta Acun Bey ne demişti? ‘İkinizi güreştirmeyi düşünüyorum çok güzel bir maç olur’ demişti değil mi? Yunus Emre ise ifadesinde ‘abi İsmail Balaban kadar yükselemedim onun şampiyonlukları var. Ben sadece milli takımda yer aldım’ sözlerini belirterek Balaban’ı onurlandırmıştı. İsmail zaten üstünlüğünü kabul etmiş. Balaban Yunus Emre’yi suya atınca ‘benden başka şampiyon yok’ dedi. Neden diyor ki?” ifadelerine yer verdi.
02 Şub 2021 - 18:02 Ankara- Survivor 2021
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.