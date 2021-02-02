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- 02 Şub 2021 - 18:34 G: 02 Şub 2021 - 18:39

Mehmet Şef'in İçindeki Çocuk Ortaya Çıktı! Meğer Ne Şirin mi Şirin Adammış! Görenler Tebessüm Etmeden Duramıyor...

Ekranların en sevilen şeflerinden birisi olan Mehmet Yalçınkaya, ekranlardaki macerasına Acun Ilıcalı’nın dijital platformu olan Exxen’de devam ediyor. Masterchef Türkiye’nin bitmesinin ardından Masterchef Junior’a geçen Mehmet Yalçınkaya, orada sergilediği davranışlarıyla beraber içindeki çocuğu ortaya çıkardı. Herkes son derece sert bir duruşu olan Mehmet Yalçınkaya’nın o tavırları karşısında şaşkınlığına engel olamadı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Masterchef Türkiye’yle ekran karşısına çıkan ve izleyici kitlesi üzerinde büyük bir etki bırakan Mehmet Yalçınkaya, milyonların gönlünü fetih etti. Masterchef’te son derece sert ve sinirli bir duruşu olan Mehmet Şef’in zaman zaman dile getirdiği sözleri de oldukça keskin ve iğneleyiciydi. Fakat bunlara rağmen Mehmet Şef’in hayran kitlesi kendisinin pırlanta gibi bir insan olduğunu belirtiyordu. Mehmet Şef’in Masterchef Junior’daki şirin davranışları seyircinin gözünden kaçmadı.

Masterchef Junior’da çocukların yemeklerini değerlendiren şefler tüm dikkatleri üzerine çekiyor ve çocuklarla oldukça yakından ilgileniyorlar. Bunun yanı sıra Masterchef’te oldukça sert bir duruşu olan Mehmet Yalçınkaya’nın Junior’daki davranışları seyircinin gözünden kaçmadı. Herkes Mehmet Yalçınkaya’nın Junior’da çok iyi hareketler sergilediğini ve çok şen bir insan olduğunu dile getirdi.

02 Şub 2021 - 18:34 Ankara- Masterchef Türkiye 2020

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