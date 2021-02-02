Müge Anlı’da Stüdyodakiler Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Önce Ortanca Kardeşle Nişanlandı, Sonra Kendinden 10 Yaş Küçük, En Küçük Kardeşi Kaçırdı! Sırf Daha Güzel Diye…
Ekranların en sevilen programları arasında yerini alan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te 2 Şubat tarihi ile işlenen konular arasında utanç verici bir olay vardı. Her bölümünde seyircisine farklı bir gelişme sunan Müge Anlı, faili meçhul cinayetler ve kayıpları bulmasının hemen yanında birçok konuyu programında konuşarak Türkiye gündemine oturuyor…
Sevilerek izlenen Müge Anlı ile tatlı sert programında ise 2 Şubat itibariyle konu olarak alınan ele alınan konular gündeme bomba gibi düştü. Konunun detaylarını öğrenen Müge Anlı ve ekibi ise bu durumun utanç verici olduğunu dile getirdiler. Kızından 14 yıldır tek bir haber alamayan acılı anne kızını bulmak ve başına bir şey geldiyse bile bilmek umuduyla programa katılıyor. 14 yıldır hastane ve eczane gibi yerlerde kaydı bulunmayan Sibel öldü mü bilinmiyor…
Bir anda kayıplara karışan Sibel yani Gülcan 1 çocuğunu kaybolmadan hemen önce ablasına çocuğuna bırakıp gittiği ortaya çıktı. Kaybolmadan önce yaşadığı nişanlılık hayatının değişmesine neden oldu. Nişanlısı olan Mehmet, küçük kardeşi daha güzel diyerek Sibel ile nişanı attı ve küçük kardeşi kaçırdı. Sibel’in eski nişanlısı ise bu durumda yeni eniştesi oldu.
02 Şub 2021 - 18:46 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.