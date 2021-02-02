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- 02 Şub 2021 - 19:00 G: 02 Şub 2021 - 19:12

Çukur'da Dengeler Değişti! Vartolu Çukur'a Dönsün İstenirken Yamaç Afganistan'a Gönderildi! Neler Oluyor?

4 sezondur yayın hayatına devam eden Çukur, izleyici kitlesini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Dizide yaşanan gelişmeler adrenalinleri yükseltirken değişen dengeler akıllara durgunluk verdi. İşlerin iyice hallaç pamuğuna döndüğü Çukur’da Vartolu’nun Afganistan’dan dönmesi beklenirken bu seferde Yamaç Afganistan’a gönderildi. Milyonlarca kişi o sahneler karşısında şaşkınlığına gizleyemezken Çukur’da neler olduğunu merak etti…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Çukur’un yayınlanan 22. bölümünde son derece can alıcı sahneler ortaya çıktı. Nihayet rahat bir nefes alacağını düşünen Yamaç, Efsun’un evden ayrılmasıyla beraber büyük bir şok yaşadı. Annesinin yanında olduğunu bildiği için bir tık daha rahat olan Yamaç öğrendiği gerçek karşısında adeta sarsıldı. O sahneler Çukur’un son bölümüne damga vururken herkes Yamaç’ın Afganistan’a gitmesiyle birlikte neler olduğunu anlamaya çalıştı.

Evden giden Efsun annesinin yanına sığınmıştı. Fakat sonrasında Yamaç, Efsun’un annesi tarafından evden kovulduğunu ve Kulkan’ın onu kaçırdığını öğrenince deliye döndü. Kulkan’ın peşine düşen Yamaç, nefesleri kesen bir karşılaşma yaşadı ve ne olduysa orada oldu. Yara bere içinde Efsun’u bulmak için uğraşan Yamaç, tam onu bulduğu sırada Kulkan’ın kendisine elektroşok vermesiyle beraber yere yığıldı. Sonrasında gittiği yer ise…

02 Şub 2021 - 19:00 Ankara- Dizi Fragmanları

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