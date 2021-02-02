Çukur'da Dengeler Değişti! Vartolu Çukur'a Dönsün İstenirken Yamaç Afganistan'a Gönderildi! Neler Oluyor?

Çukur’un yayınlanan 22. bölümünde son derece can alıcı sahneler ortaya çıktı. Nihayet rahat bir nefes alacağını düşünen Yamaç, Efsun’un evden ayrılmasıyla beraber büyük bir şok yaşadı. Annesinin yanında olduğunu bildiği için bir tık daha rahat olan Yamaç öğrendiği gerçek karşısında adeta sarsıldı. O sahneler Çukur’un son bölümüne damga vururken herkes Yamaç’ın Afganistan’a gitmesiyle birlikte neler olduğunu anlamaya çalıştı.

Evden giden Efsun annesinin yanına sığınmıştı. Fakat sonrasında Yamaç, Efsun’un annesi tarafından evden kovulduğunu ve Kulkan’ın onu kaçırdığını öğrenince deliye döndü. Kulkan’ın peşine düşen Yamaç, nefesleri kesen bir karşılaşma yaşadı ve ne olduysa orada oldu. Yara bere içinde Efsun’u bulmak için uğraşan Yamaç, tam onu bulduğu sırada Kulkan’ın kendisine elektroşok vermesiyle beraber yere yığıldı. Sonrasında gittiği yer ise…