Mahmut Tuncer'den Milyonlara Kabus Gibi Haber! Gece Yarısı Bir Anda Hastaneye Kaldırıldı! Sağlık Durumu Korkuttu!

Şanlıurfalı olan Mahmut Tuncer, bugüne kadar birçok projeye imzasını atmış ve ekranlarda büyük bir ses getirmişti. Başarılı ses sanatçıları arasında ilk sırada yer alan Mahmut Tuncer’in gece yarısı aniden hastaneye kaldırılması, sevenlerini endişelendirdi. Herkes ünlü şarkıcıya ne olduğunu merak ederek sağlık durumu hakkında net bir bilgi edinmek istedi. Hastalığı ise herkesi korkuttu.

59 yaşında olan ünlü şarkıcı Mahmut Tuncer’den korkulu bir haber geldi. Dün gece bir anda rahatsızlanan ve eşi tarafından apar topar hastaneye kaldırılan Mahmut Tuncer’in sağlık durumu herkesi meraklandırdı. Sağlık durumu merak edilen ünlü türkücünün eşinden ilk açıklama geldi.