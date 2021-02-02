Mahmut Tuncer'den Milyonlara Kabus Gibi Haber! Gece Yarısı Bir Anda Hastaneye Kaldırıldı! Sağlık Durumu Korkuttu!
Televizyon ekranlarının usta sanatçılarından birisi olan Mahmut Tuncer, bugüne kadar söylediği türkülerle beraber hayranları tarafından büyük bir ilgiyle dinleniyordu. Kariyer alanında birçok başarı yakalayan Mahmut Tuncer, hakkında son çıkan haberle beraber sevenlerini büyük bir endişenin içerisine sürükledi. Gece yarısı hastaneye kaldırılan Tuncer’in sağlık durumu merak konusu oldu.
Şanlıurfalı olan Mahmut Tuncer, bugüne kadar birçok projeye imzasını atmış ve ekranlarda büyük bir ses getirmişti. Başarılı ses sanatçıları arasında ilk sırada yer alan Mahmut Tuncer’in gece yarısı aniden hastaneye kaldırılması, sevenlerini endişelendirdi. Herkes ünlü şarkıcıya ne olduğunu merak ederek sağlık durumu hakkında net bir bilgi edinmek istedi. Hastalığı ise herkesi korkuttu.
59 yaşında olan ünlü şarkıcı Mahmut Tuncer’den korkulu bir haber geldi. Dün gece bir anda rahatsızlanan ve eşi tarafından apar topar hastaneye kaldırılan Mahmut Tuncer’in sağlık durumu herkesi meraklandırdı. Sağlık durumu merak edilen ünlü türkücünün eşinden ilk açıklama geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.