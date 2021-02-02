İbo Show'a Katılan Hande Yener'den Serttaş'a Sert Eleştiri! Olaylar Karmaşası Devam Ediyor! Yine Bir Açıklama...

Geçen gün Nişantaşı’nda muhabirlere yakalanan Hande Yener, İbo Show programında yaşanan Oryantal Didem ve Bülent Serttaş olayına yeni bir açıklama yaptı. Uzun bir zaman geçmesine rağmen hala etkilerini gösteren olay hakkında yapılan açıklamaların ardı arkası kesilmedi. Binlerce kişi bu seferde Hande Yener’in yaptığı açıklamayı merak etmeye başladı.

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Hande Yener, muhabirlere yakalanmasıyla beraber gündeme bomba gibi düştü. Sağlık durumu hakkında açıklama yapan Yener, her şeyin iyi olduğunu ve pandemi sürecinde sağlığını ve motivasyonunu yoga, spor ve müzik yaparak korumaya çalıştığını belirtti. Bunun yanı sıra İbo Show programında yayınlanan konu hakkında yeni bir açıklamada ünlü ses sanatçısından geldi.