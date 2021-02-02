İbo Show'a Katılan Hande Yener'den Serttaş'a Sert Eleştiri! Olaylar Karmaşası Devam Ediyor! Yine Bir Açıklama...
İbo Show’un yayınlanan son bölümünde yaşanan olaya ardı arkası kesilmeyen açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Programa konuk olan Bülent Serttaş, Doğa Rutkay, Ali Sunal ve Muazzez Ersoy ekranlarda renkli anların yaşanmasına neden olmuştu. Fakat programa sonradan dahil olan Oryantal Didem Kınalı’nın dans ettiği sırada gözlerini kaçıran Bülent Serttaş’a Hande Yener’den yeni bir açıklama geldi.
Geçen gün Nişantaşı’nda muhabirlere yakalanan Hande Yener, İbo Show programında yaşanan Oryantal Didem ve Bülent Serttaş olayına yeni bir açıklama yaptı. Uzun bir zaman geçmesine rağmen hala etkilerini gösteren olay hakkında yapılan açıklamaların ardı arkası kesilmedi. Binlerce kişi bu seferde Hande Yener’in yaptığı açıklamayı merak etmeye başladı.
Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Hande Yener, muhabirlere yakalanmasıyla beraber gündeme bomba gibi düştü. Sağlık durumu hakkında açıklama yapan Yener, her şeyin iyi olduğunu ve pandemi sürecinde sağlığını ve motivasyonunu yoga, spor ve müzik yaparak korumaya çalıştığını belirtti. Bunun yanı sıra İbo Show programında yayınlanan konu hakkında yeni bir açıklamada ünlü ses sanatçısından geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.