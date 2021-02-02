Yasak Elma’dan Şahika’nın Ayrıldığı Kesinleşti! Nesrin Cavadzade’nin O Paylaşımı Her Şeyi Ortaya Çıkardı! “Son Bakış!”
Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan Yasak Elma dizisinden Nesrin Cavadzade’nin ayrılacağına dair iddialar sık sık gündeme geliyordu. Fakat konu hakkında net bir açıklama ise ne yapımcıdan ne de Cavadza’den gelmiyordu. Fakat gündeme tekrar Yasak Elma dizisinden Şahika karakterinin ayrılacağı gündeme gelince yapımcı ile Cavadzade bir paylaşım yaparak iddialara yanıt vermişti.
Beraber çekildikleri fotoğrafa “Şahika diziden ayrılıyor haberlerine bakıyoruz” notunu düşen ikili, iddiaları net bir şekilde reddetmişti. Fakat 96 bölümü yayınlanan dizinin final sahnesinde ise seyircilerin dikkatlerini üzerine çekecek bir gelişme yaşandı. Hasan Ali’nin oynadığı oyundan nasibini alan Şahika bir anda yere yığıldı.
Ender ve Şahika ile barışmak için adım atmış gibi yapan Hasan Ali’nin asıl amacı ise zarar vererek intikam almaktı. Fakat işler hiçte planladığı gibi gitmedi. Hafif bir baygınlık geçireceğini düşündüğü Şahika’nın yere yığılıp nefessiz kalmasının ardından Hasan Ali telaşa kapılıyor. Yaşayıp yaşamadığını anlamak için nabzını kontrol eden Hasan Ali’nin ise Şahika’nın öldüğü gerçeğiyle karşılaşıyor.
02 Şub 2021 - 21:49 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.