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- 03 Şub 2021 - 12:43 G: 03 Şub 2021 - 13:11

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Hızır Şok Etti! Ya Sevgilisi Ya Karısı! Bir İsim Diziye Veda Ediyor!

ATV’ni sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar 181. bölümüyle ekrana geldi. Son bölümde Ebru'nun hain olduğunun ortaya çıkmasının ardından Ceylan, Cihan'ın karşısına çıktı. Cihan'ın ölümünden sorumlu olan Ceylan’ın başına gelenler herkesi şaşkına çevirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerini Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, Salı akşamı 181. bölümüyle hayranlarıyla buluştu. Son bölümde yaşananlar seyircilerin nefesini kesti. Hayriye’nin ölümünden sonra herkes içlerindeki hainin kim olduğunun peşine düşmüştü. Ebru’nun hainliği ortaya çıkarken gerilimin bitmediği dizide yaşananlar izleyiciyi ekrana kilitledi.

Hayriye Çakırbeyli’nin ani kaybı hem Çakırbeylilerin hem de tüm dostlarını derinden sarstı. Bu kaybın sebebinin Ebru olduğu ortaya çıkınca işin içinde başka kimlerin olduğu da merak konusu oldu. Ebru’nun sık görüştüğü kişilerin içinde Cihan çıkınca, Ceylan Cihan’ı vurdu.

03 Şub 2021 - 12:43 Ankara- Dizi Haberleri

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