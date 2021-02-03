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- 03 Şub 2021 - 17:26 G: 03 Şub 2021 - 17:36

O Şirket'te WhatsApp Üzerinden Destek Vermeye Başladı! İstanbullular Uygulamadan Memnun!

Ayedaş WhatsApp destek hattını devreye aldı. Müşterilerin taleplerini WhatsApp uygulaması üzerinden takip edecek.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (Ayedaş) yeni dijital iletişim kanalı olarak WhatsApp destek hattını devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, WhatsApp müşteri iletişim kanalı sayesinde Ayedaş, çağrı merkezi içerisinde özel olarak kurulan ekiple müşterilerin taleplerini takip edecek ve müşterilere 7 gün 24 saat hizmet verecek.

Tüm iletişim sürecinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun dikkate alınarak tasarlandığı yeni dijital başvuru kanalında, görüşmeler aydınlatma metnine onay verilmesini takiben başlayacak. Müşteriler, 0216 186 0000 numaralı WhatsApp destek hattı üzerinden 7/24 hizmet alabilecek.

WhatsApp iletişim kanalı sayesinde dijitalleşme yönündeki çalışmalarını daha da hızlandırmayı amaçlayan Ayedaş, müşteri deneyimini en iyi seviyeye çıkarabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

03 Şub 2021 - 17:26 AA Ankara- Ekonomi

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