O Şirket'te WhatsApp Üzerinden Destek Vermeye Başladı! İstanbullular Uygulamadan Memnun!
Ayedaş WhatsApp destek hattını devreye aldı. Müşterilerin taleplerini WhatsApp uygulaması üzerinden takip edecek.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (Ayedaş) yeni dijital iletişim kanalı olarak WhatsApp destek hattını devreye aldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, WhatsApp müşteri iletişim kanalı sayesinde Ayedaş, çağrı merkezi içerisinde özel olarak kurulan ekiple müşterilerin taleplerini takip edecek ve müşterilere 7 gün 24 saat hizmet verecek.
Tüm iletişim sürecinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun dikkate alınarak tasarlandığı yeni dijital başvuru kanalında, görüşmeler aydınlatma metnine onay verilmesini takiben başlayacak. Müşteriler, 0216 186 0000 numaralı WhatsApp destek hattı üzerinden 7/24 hizmet alabilecek.
WhatsApp iletişim kanalı sayesinde dijitalleşme yönündeki çalışmalarını daha da hızlandırmayı amaçlayan Ayedaş, müşteri deneyimini en iyi seviyeye çıkarabilmek için çalışmalarına devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.