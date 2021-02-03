Haberler Ankara Haberler Ankara
- 03 Şub 2021 - 18:02 G: 03 Şub 2021 - 18:22

Savaşçı Dizisinde Şok Eden Yenilik! Eskiden Kadrodaydı, Şimdi Tekrardan Harekete Geçti! FOX TV Rekor Üzerine Rekor Kıracak…

FOX TV ekranlarının yıldız programı olan Savaşçı’nın kadrosunda muhteşem bir yenilik yapıldı. Berk Oktay ile Gaye Turgut Evin gibi oldukça usta oyuncuların diziden ayrılmasıyla birlikte, birçok yan karakterin de diziden ayrılmasına karar verildi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Fakat yapıma yeni katılım gerçekleştiren isimler bomba gibi kendilerini gösterdi. Bu isimlere baktığımızda karşımıza çıkan tablo ise şu şekilde oldu.

  • ·         Ediz Hun
  • ·         Tamer Karadağlı
  • ·         Ekin Mert Daymaz
  • ·         Erkan Meriç
  • ·         Anıl Tetik
  • ·         Serenay Aktaş

Savaşçı 5. Sezon 2. Tanıtım

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi.
“Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”

YAPIM: LİMON YAPIM
YAPIMCI: HAYRİ ASLAN
YÖNETMEN: OSMAN TAŞÇI – ERAY KOÇAK
SENARYO: SÜLEYMAN ÇOBANOĞLU
UYGULAYICI YAPIMCI: AHMET BİRCAN

OYUNCULAR; Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Serenay Aktaş, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken, Zerrin Sümer.

FOXplay Resmi Web Sitesi: https://www.foxplay.com.tr
FOX Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.tr
Savaşçı: http://www.fox.com.tr/Savasci

Savaşçı’ya abone olmak için: https://bit.ly/2O8Qtnk

FOX Resmi Facebook Hesabı: https://www.facebook.com/FOXtelevizyonu
FOX Resmi Twitter Hesabı: https://twitter.com/FOXTurkiye
FOX Resmi Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/FOXTurkiye/

#FOX #savaşçı

Daha fazla video için abone olun: https://www.youtube.com/user/TVFOX/

Bizi sosyal medyadan takip edin:

Savaşçı Facebook Hesabı: https://www.facebook.com/savascifoxta
Savaşçı Resmi Twitter Hesabı: https://twitter.com/savascifox
Savaşçı Resmi Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/savascifox
#FOX #FOXplay

03 Şub 2021 - 18:02 Amasya- Dizi Fragmanları

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kırmızı Oda Dizisinden Ayrılan Başrol Oyuncusu İlk Kez Böylesi Bir Açıklama Yaptı! Milyonlar Şok İçinde Kaldı! O Kadar Çok Etkilenmiş Ki… mask
Kırmızı Oda Dizisinden Ayrılan Başrol Oyuncusu İlk Kez Böylesi Bir Açıklama Yaptı! Milyonlar Şok İçinde Kaldı! O Kadar Çok Etkilenmiş Ki…
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 3 Şubat 2021 Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 3 Şubat 2021 Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 3 Şubat 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle mask
Sadakatsiz Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 3 Şubat 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle
Benim Adım Melek Dizisi 51. Bölüm Full İzle! 3 Şubat 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Benim Adım Melek Dizisi 51. Bölüm Full İzle! 3 Şubat 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kuruluş Osman Dizisi 44. Bölüm Full İzle! 3 Şubat 2021 Kuruluş Oman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuruluş Osman Dizisi 44. Bölüm Full İzle! 3 Şubat 2021 Kuruluş Oman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi ATV Tarafından Yayından Kaldırıldı! Çekimler Durduruldu, Artık Ekranlarda Olmayacak! Neler Oluyor? mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi ATV Tarafından Yayından Kaldırıldı! Çekimler Durduruldu, Artık Ekranlarda Olmayacak! Neler Oluyor?
Doya Doya Moda 3 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 147. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda 3 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 147. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Olaylar Birbirine Girdi! Ortalık Karışınca Seyirci Şok Oldu! “Ceylan Sen Ne Yapıyorsun?” mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Olaylar Birbirine Girdi! Ortalık Karışınca Seyirci Şok Oldu! “Ceylan Sen Ne Yapıyorsun?”
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Hızır Şok Etti! Ya Sevgilisi Ya Karısı! Bir İsim Diziye Veda Ediyor! mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Hızır Şok Etti! Ya Sevgilisi Ya Karısı! Bir İsim Diziye Veda Ediyor!
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 3 Şubat 2021 Çarşamba Show TV Canlı İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 3 Şubat 2021 Çarşamba Show TV Canlı İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kırmızı Oda Dizisinden Ayrılan Başrol Oyuncusu İlk Kez Böylesi Bir Açıklama Yaptı! Milyonlar Şok İçinde Kaldı! O Kadar Çok Etkilenmiş Ki… mask
Kırmızı Oda Dizisinden Ayrılan Başrol Oyuncusu İlk Kez Böylesi Bir Açıklama Yaptı! Milyonlar Şok İçinde Kaldı! O Kadar Çok Etkilenmiş Ki…
Savaşçı Dizisinde Şok Eden Yenilik! Eskiden Kadrodaydı, Şimdi Tekrardan Harekete Geçti! FOX TV Rekor Üzerine Rekor Kıracak… mask
Savaşçı Dizisinde Şok Eden Yenilik! Eskiden Kadrodaydı, Şimdi Tekrardan Harekete Geçti! FOX TV Rekor Üzerine Rekor Kıracak…
Kuvvetli Yağış Sonrası Ağır Darbe Alan İzmir'de Yaralar Sarılıyor! İşte Son Durum! mask
Kuvvetli Yağış Sonrası Ağır Darbe Alan İzmir'de Yaralar Sarılıyor! İşte Son Durum!
Bitcoin Nasıl Üretilir? Kripto Para Madenciliği Nasıl Yapılır? mask
Bitcoin Nasıl Üretilir? Kripto Para Madenciliği Nasıl Yapılır?
Altın'da Sürpriz Fiyatlar! Altın Fiyatlarında Yön İstikrarı Sürüyor! mask
Altın'da Sürpriz Fiyatlar! Altın Fiyatlarında Yön İstikrarı Sürüyor!
Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz Hakkında Son Kez Konuştu! Küsmedik Dedi Soru İşareti Bıraktı! Barıştılar mı? mask
Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz Hakkında Son Kez Konuştu! Küsmedik Dedi Soru İşareti Bıraktı! Barıştılar mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL