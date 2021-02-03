Savaşçı Dizisinde Şok Eden Yenilik! Eskiden Kadrodaydı, Şimdi Tekrardan Harekete Geçti! FOX TV Rekor Üzerine Rekor Kıracak…

Fakat yapıma yeni katılım gerçekleştiren isimler bomba gibi kendilerini gösterdi. Bu isimlere baktığımızda karşımıza çıkan tablo ise şu şekilde oldu.

· Ediz Hun

· Tamer Karadağlı

· Ekin Mert Daymaz

· Erkan Meriç

· Anıl Tetik

· Serenay Aktaş

Savaşçı 5. Sezon 2. Tanıtım



Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi.

“Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”



YAPIM: LİMON YAPIM

YAPIMCI: HAYRİ ASLAN

YÖNETMEN: OSMAN TAŞÇI – ERAY KOÇAK

SENARYO: SÜLEYMAN ÇOBANOĞLU

UYGULAYICI YAPIMCI: AHMET BİRCAN



OYUNCULAR; Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Serenay Aktaş, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken, Zerrin Sümer.



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