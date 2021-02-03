Savaşçı Dizisinde Şok Eden Yenilik! Eskiden Kadrodaydı, Şimdi Tekrardan Harekete Geçti! FOX TV Rekor Üzerine Rekor Kıracak…
FOX TV ekranlarının yıldız programı olan Savaşçı’nın kadrosunda muhteşem bir yenilik yapıldı. Berk Oktay ile Gaye Turgut Evin gibi oldukça usta oyuncuların diziden ayrılmasıyla birlikte, birçok yan karakterin de diziden ayrılmasına karar verildi.
Fakat yapıma yeni katılım gerçekleştiren isimler bomba gibi kendilerini gösterdi. Bu isimlere baktığımızda karşımıza çıkan tablo ise şu şekilde oldu.
- · Ediz Hun
- · Tamer Karadağlı
- · Ekin Mert Daymaz
- · Erkan Meriç
- · Anıl Tetik
- · Serenay Aktaş
Savaşçı 5. Sezon 2. Tanıtım
Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi.
“Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”
YAPIM: LİMON YAPIM
YAPIMCI: HAYRİ ASLAN
YÖNETMEN: OSMAN TAŞÇI – ERAY KOÇAK
SENARYO: SÜLEYMAN ÇOBANOĞLU
UYGULAYICI YAPIMCI: AHMET BİRCAN
OYUNCULAR; Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Serenay Aktaş, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken, Zerrin Sümer.
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FOX Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.tr
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#FOX #savaşçı
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#FOX #FOXplay
03 Şub 2021 - 18:02 Amasya- Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.