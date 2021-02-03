Kırmızı Oda Dizisinden Ayrılan Başrol Oyuncusu İlk Kez Böylesi Bir Açıklama Yaptı! Milyonlar Şok İçinde Kaldı! O Kadar Çok Etkilenmiş Ki…

Ayşe karakterinin ayrılmasının ardından, Meriç Aral da diziden ayrılmış oldu. Dizinin ana kadrosunda yer alan ve ayrılığı hiç düşünülmeyen Aral, yaptığı röportajla Ayşe karakterinin hayat hikayesine de değindi.

Ayşe’nin hayat hikayesini anlatan Aral “Sürekli içki içen ve kendilerine eziyet eden babası yüzünden çocukluğundan beri acı içinde bir hayat sürdüğü anlaşılan Ayşe, babasının kazada ölmesinin ardından, dedesi ve anneannesinin evine taşındı. Ayşe, annesiyle de sorunlar yaşamış ve ondan uzun bir süre ayrı kalmış. Dedesinin evinde mutlu olan Ayşe, annesinin başka bir adamla evlenmesi üzerine onların yanında yaşamak zorunda kalmış. Annesi yüzünden dedesi ve anneannesini de göremeyen Ayşe, bu ayrılığın da acısını yaşamış uzun süre.” ifadeleriyle canlandırdığı karakterin hayatından da bahsetti.