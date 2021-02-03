Kırmızı Oda Dizisinden Ayrılan Başrol Oyuncusu İlk Kez Böylesi Bir Açıklama Yaptı! Milyonlar Şok İçinde Kaldı! O Kadar Çok Etkilenmiş Ki…
Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni Kırmızı Oda, 22. bölümünde yaşanan vedanın ardından Doktor Ayşe klinikten ayrıldı. Deniz’e olan aşkı ve Piraye ile Deniz’in yakınlığına dayanamayan Ayşe, kliniğe veda etmişti.
Ayşe karakterinin ayrılmasının ardından, Meriç Aral da diziden ayrılmış oldu. Dizinin ana kadrosunda yer alan ve ayrılığı hiç düşünülmeyen Aral, yaptığı röportajla Ayşe karakterinin hayat hikayesine de değindi.
Ayşe’nin hayat hikayesini anlatan Aral “Sürekli içki içen ve kendilerine eziyet eden babası yüzünden çocukluğundan beri acı içinde bir hayat sürdüğü anlaşılan Ayşe, babasının kazada ölmesinin ardından, dedesi ve anneannesinin evine taşındı. Ayşe, annesiyle de sorunlar yaşamış ve ondan uzun bir süre ayrı kalmış. Dedesinin evinde mutlu olan Ayşe, annesinin başka bir adamla evlenmesi üzerine onların yanında yaşamak zorunda kalmış. Annesi yüzünden dedesi ve anneannesini de göremeyen Ayşe, bu ayrılığın da acısını yaşamış uzun süre.” ifadeleriyle canlandırdığı karakterin hayatından da bahsetti.
03 Şub 2021 - 18:13 Ankara- Dizi Fragmanları
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.