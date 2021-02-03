Gelinim Mutfakta’da İlk Kez Yaşanıyor! Milyonların Tüyleri Ürperdi, Babasını Arayan Kadının Anlattıkları Şaşkına Çevirdi! İşte O Herkesi Gözyaşlarına Boğan Anlar…
Gelinim Mutfakta 633. Bölümde Seda Sayan’ı dahi duygulandıran oldukça üzücü anlar yaşandı. Kayıp babasını arayan Ayten’le ilgili biraz dertleşmek isteyen Seda Sayan; tüm izleyenleri gözyaşlarına boğdu.
Gelinim Mutfakta yarışmacıları arasında yer alan Ayten, kayıp babasını aradığını Seda Sayan’a belirtmişti ve bunları anlatırken oldukça duygu dolu anlar yaşamıştı. Seda Sayan, 633. Bölümde Ayten ile ilgili olarak yaklaşık olarak 15 dakika boyunca ailesiyle ve kendiyle konuşarak; parantez açtı.
Program esnasında yaşananlar o esnada izleyenleri gözyaşlarına boğarken, sonradan izleyenler de sosyal medya yorumlarıyla oldukça duygu dolu anlar yaşadıklarını belirttiler. Peki, Ayten’in hikayesi ne? Gözyaşlarına boğan o olayın tüm detaylarını öğrenmek için diğer sayfaya geçebilirsiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.