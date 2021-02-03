Gelinim Mutfakta’da İlk Kez Yaşanıyor! Milyonların Tüyleri Ürperdi, Babasını Arayan Kadının Anlattıkları Şaşkına Çevirdi! İşte O Herkesi Gözyaşlarına Boğan Anlar…

Gelinim Mutfakta yarışmacıları arasında yer alan Ayten, kayıp babasını aradığını Seda Sayan’a belirtmişti ve bunları anlatırken oldukça duygu dolu anlar yaşamıştı. Seda Sayan, 633. Bölümde Ayten ile ilgili olarak yaklaşık olarak 15 dakika boyunca ailesiyle ve kendiyle konuşarak; parantez açtı.

Program esnasında yaşananlar o esnada izleyenleri gözyaşlarına boğarken, sonradan izleyenler de sosyal medya yorumlarıyla oldukça duygu dolu anlar yaşadıklarını belirttiler. Peki, Ayten’in hikayesi ne? Gözyaşlarına boğan o olayın tüm detaylarını öğrenmek için diğer sayfaya geçebilirsiniz >>