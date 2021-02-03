Demet Akalın’dan Çok Büyük Hareket! Bir Kez Daha Onun İçin Yapmayacağı Hiçbir Şey Olmadığını Kanıtladı! 4 Şubat Onun İçin Dünya’nın En Anlamlı Günü…
Demet Akalın; gerek sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, gerek magazincilere yaptığı açıklamalarla çok uzun süredir hemen hemen her hafta magazin gündeminin 1 numaralı ismi oluyor. Genel olarak yaptığı yazım yanlışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Akalın; bu kez çok farklı bir paylaşımla gündeme geldi ve herkesten takdir topladı. Demet Akalın yaptığı hareketle alkış topladı.
Ünlü şarkıcı, sunucu ve fenomen Demet Akalın 4 Şubat tarihinin kendisi için en anlamlı tarih olduğunu gösterdi. Koronavirüs salgını sebebiyle yapmak istediği şeyi yapamadığını açıklayan Akalın, bunun için harcayacağı parayı öyle bir yere yönlendirdi ki…
Demet Akalın’ın bu hareketi Twitter’ın 1 numaralı gündemi oldu. Peki Demet Akalın ne yaptı? İşte Detaylar… (Diğer sayfaya geçiniz)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.