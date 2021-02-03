Demet Akalın’dan Çok Büyük Hareket! Bir Kez Daha Onun İçin Yapmayacağı Hiçbir Şey Olmadığını Kanıtladı! 4 Şubat Onun İçin Dünya’nın En Anlamlı Günü…

Ünlü şarkıcı, sunucu ve fenomen Demet Akalın 4 Şubat tarihinin kendisi için en anlamlı tarih olduğunu gösterdi. Koronavirüs salgını sebebiyle yapmak istediği şeyi yapamadığını açıklayan Akalın, bunun için harcayacağı parayı öyle bir yere yönlendirdi ki…

Demet Akalın’ın bu hareketi Twitter’ın 1 numaralı gündemi oldu. Peki Demet Akalın ne yaptı? İşte Detaylar… (Diğer sayfaya geçiniz)