İbo Show’da O Günün Krizi Uzadıkça Uzuyor! Devreye Tatlıses Girebilir, Bülent Serttaş’tan Şoka Sokan Paylaşımlar! Meğer Oryantal Didem Kınalı ve Ali Sunal
Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan İbo Show’un 30 Ocak 2021 Cumartesi günü ekranlara gelen bölümünün konuğu olan Ali Sunal; oryantal Didem Kınalı dans ettiği esnada; diğer konuklardan olan ve gözlerini kaçıran Bülent Serttaş gibi gözlerini kaçırması sebebiyle çok fazla konuşuldu. Ünlü oyuncu, sosyal medyada gündem olan ve yaklaşık 100.000’e yakın tweet atılan konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Bülent Serttaş ise şaşırtan paylaşımlar altına imza attı!
Tam 9 yıllık uzun bir aranın ardından ekranlara gelen İbo Show’un 11. Bölümüne Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal, Doğa Rutkay ve Didem Kınalı gibi muhteşem isimler konuk olarak katılım gerçekleştirdi. Konuklar arasında yer alan Serttaş’ın oryantal Didem Kınalı dans ettiği esnada gözlerini sürekli olarak farklı bir yöne çevirmesi en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Durum böyleyken sosyal medya kullanıcıları art arda tweet paylaştı.
Didem’e bu noktada herkes destek verirken, ünlü oryantalin dansını izlemediği ve sanata hakaret ettiği için Bülent Serttaş birçok eleştiri aldı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüden dolayı söz konusu eleştirilerden nasibini alan bir diğer isim ise Ali Sunal olarak dikkat çekti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.