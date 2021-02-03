İbo Show’da O Günün Krizi Uzadıkça Uzuyor! Devreye Tatlıses Girebilir, Bülent Serttaş’tan Şoka Sokan Paylaşımlar! Meğer Oryantal Didem Kınalı ve Ali Sunal

Tam 9 yıllık uzun bir aranın ardından ekranlara gelen İbo Show’un 11. Bölümüne Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal, Doğa Rutkay ve Didem Kınalı gibi muhteşem isimler konuk olarak katılım gerçekleştirdi. Konuklar arasında yer alan Serttaş’ın oryantal Didem Kınalı dans ettiği esnada gözlerini sürekli olarak farklı bir yöne çevirmesi en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Durum böyleyken sosyal medya kullanıcıları art arda tweet paylaştı.

Didem’e bu noktada herkes destek verirken, ünlü oryantalin dansını izlemediği ve sanata hakaret ettiği için Bülent Serttaş birçok eleştiri aldı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüden dolayı söz konusu eleştirilerden nasibini alan bir diğer isim ise Ali Sunal olarak dikkat çekti.