Masterchef Junior’da Mehmet Şef’ten Hiç Beklenmeyen Hareketler! Çocuklarla Bir Oldu ve Kafasına Öyle Bir Şey Taktı ki… “Vay Be Mehmet Şef”

Masterchef’in dominant karakteri Mehmet Yalçınkaya, Masterchef Türkiye’de gösterdiği o katı ruh hallerini, Masterchef Junior’da karşısında çocukların olması sebebiyle göstermiyor. Göstermiyor göstermesine fakat öyle farklı ruh halleriyle ekrana çıkıyor ki; ciddi anlamda şaşkınlık yaratıyor. Peki, Mehmet Şef ne yaptı da bu kadar gündeme geldi?

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