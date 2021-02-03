Haberler Ankara Haberler Ankara
- 03 Şub 2021 - 21:52 G: 03 Şub 2021 - 22:06

Masterchef Junior’da Mehmet Şef’ten Hiç Beklenmeyen Hareketler! Çocuklarla Bir Oldu ve Kafasına Öyle Bir Şey Taktı ki… “Vay Be Mehmet Şef”

Masterchef Türkiye’nin en sevilen şefi olarak, 1 ay önce yapılan Twitter anketinde seçilen ve sık sık sosyal medyanın gündem konusu olan Mehmet Şef; Masterchef Türkiye’nin bitmesinin hemen sonrasında başlayan ve Exxen’de yayına başlayan Masterchef Junior da aynı şekilde jüri üyeliği yapmaya devam ediyor. Mehmet Şef’in Masterchef Türkiye’de sürekli olarak gergin halleri, şuanda tamamen bitmiş ve gitmiş durumda! 5. Bölüm tanıtımıyla paylaşılan o anları görenler resmen gözlerine inanamadı!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Masterchef’in dominant karakteri Mehmet Yalçınkaya, Masterchef Türkiye’de gösterdiği o katı ruh hallerini, Masterchef Junior’da karşısında çocukların olması sebebiyle göstermiyor. Göstermiyor göstermesine fakat öyle farklı ruh halleriyle ekrana çıkıyor ki; ciddi anlamda şaşkınlık yaratıyor. Peki, Mehmet Şef ne yaptı da bu kadar gündeme geldi?

Mehmet Şef’in yaptığı o hareket ve videoyla ilgili detaylar için lütfen diğer sayfaya geçiniz! İşte detaylar >>

03 Şub 2021 - 21:52 Ankara- Masterchef Türkiye 2020

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mehmet Şef'in İçindeki Çocuk Ortaya Çıktı! Meğer Ne Şirin mi Şirin Adammış! Görenler Tebessüm Etmeden Duramıyor... mask
Mehmet Şef'in İçindeki Çocuk Ortaya Çıktı! Meğer Ne Şirin mi Şirin Adammış! Görenler Tebessüm Etmeden Duramıyor...
Mehmet Şef Artık Paraya Para Demeyecek! Masterchef, Restoran, Özel Yemek Derken Şimdi de... Milyonlarca Lira Bir Saniyede Hesabına İndi! Helal Olsun... mask
Mehmet Şef Artık Paraya Para Demeyecek! Masterchef, Restoran, Özel Yemek Derken Şimdi de... Milyonlarca Lira Bir Saniyede Hesabına İndi! Helal Olsun...
Somer Şef Instagram'dan Sessiz Çığlık Attı! Tüm Hayranları Birlik Oldu, Somer Şef'in Bu Zor Zamanında Destek Oldu! "Vay Be Somer Şef..." mask
Somer Şef Instagram'dan Sessiz Çığlık Attı! Tüm Hayranları Birlik Oldu, Somer Şef'in Bu Zor Zamanında Destek Oldu! "Vay Be Somer Şef..."
Somer Şef O Şehrin Ekonomisini Kalkındırdı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki Talebe Yetişilemiyor! mask
Somer Şef O Şehrin Ekonomisini Kalkındırdı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki Talebe Yetişilemiyor!
Masterchef’ten Somer Şef Tüm Çarkları Tersine Döndürdü! Acun Ilıcalı’yla Aynı Yolda İlerlemeye Devam… İşte O Paylaşım! mask
Masterchef’ten Somer Şef Tüm Çarkları Tersine Döndürdü! Acun Ilıcalı’yla Aynı Yolda İlerlemeye Devam… İşte O Paylaşım!
Masterchef Emir Şampiyon Olmayınca Öyle Bir Şey Yaptı Ki... Artık Tüm Geliri O Platforma Bağlı! mask
Masterchef Emir Şampiyon Olmayınca Öyle Bir Şey Yaptı Ki... Artık Tüm Geliri O Platforma Bağlı!
Somer Şef Yeme – İçme Sektörüne İsyan Etti! Yetkililere Seslendi, Çaresiz Kaldığını Duyurdu! Destek Üzerine Destek Yağıyor… mask
Somer Şef Yeme – İçme Sektörüne İsyan Etti! Yetkililere Seslendi, Çaresiz Kaldığını Duyurdu! Destek Üzerine Destek Yağıyor…
Masterchef Somer Şef Serhat ve Barbaros’a İnanılmaz Bir Teklif Yaptı! Çok Yakınlardı, Artık İkiz Olacaklar! Bu İddia Ortalığı Karıştırır… mask
Masterchef Somer Şef Serhat ve Barbaros’a İnanılmaz Bir Teklif Yaptı! Çok Yakınlardı, Artık İkiz Olacaklar! Bu İddia Ortalığı Karıştırır…
Masterchef Danilo Şef’ten İnanılmaz Hareket! Kızlar Instagramını İstila Edince, Eşi Çözümü Böyle Buldu! Parmağında… mask
Masterchef Danilo Şef’ten İnanılmaz Hareket! Kızlar Instagramını İstila Edince, Eşi Çözümü Böyle Buldu! Parmağında…
Masterchef Serhat ve Barbaros Ayrılmaz İkili Oldu! Önce Oraya Gittiler, Şimdi Yeni Projeleriyle Herkesi Şok Ettiler! mask
Masterchef Serhat ve Barbaros Ayrılmaz İkili Oldu! Önce Oraya Gittiler, Şimdi Yeni Projeleriyle Herkesi Şok Ettiler!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İbo Show’da O Günün Krizi Uzadıkça Uzuyor! Devreye Tatlıses Girebilir, Bülent Serttaş’tan Şoka Sokan Paylaşımlar! Meğer Oryantal Didem Kınalı ve Ali Sunal mask
İbo Show’da O Günün Krizi Uzadıkça Uzuyor! Devreye Tatlıses Girebilir, Bülent Serttaş’tan Şoka Sokan Paylaşımlar! Meğer Oryantal Didem Kınalı ve Ali Sunal
Hande Erçel Hayranlarını Şaşkına Çevirdi! Sürpriz Paylaşımına Yorum Yapan İsim Şok Etti! Bu Kez Kerem Bürsin Sustu, O Konuştu! Artık Bürsin Devri Kapandı… mask
Hande Erçel Hayranlarını Şaşkına Çevirdi! Sürpriz Paylaşımına Yorum Yapan İsim Şok Etti! Bu Kez Kerem Bürsin Sustu, O Konuştu! Artık Bürsin Devri Kapandı…
Demet Akalın’dan Çok Büyük Hareket! Bir Kez Daha Onun İçin Yapmayacağı Hiçbir Şey Olmadığını Kanıtladı! 4 Şubat Onun İçin Dünya’nın En Anlamlı Günü… mask
Demet Akalın’dan Çok Büyük Hareket! Bir Kez Daha Onun İçin Yapmayacağı Hiçbir Şey Olmadığını Kanıtladı! 4 Şubat Onun İçin Dünya’nın En Anlamlı Günü…
Gelinim Mutfakta’da İlk Kez Yaşanıyor! Milyonların Tüyleri Ürperdi, Babasını Arayan Kadının Anlattıkları Şaşkına Çevirdi! İşte O Herkesi Gözyaşlarına Boğan Anlar… mask
Gelinim Mutfakta’da İlk Kez Yaşanıyor! Milyonların Tüyleri Ürperdi, Babasını Arayan Kadının Anlattıkları Şaşkına Çevirdi! İşte O Herkesi Gözyaşlarına Boğan Anlar…
Yasin Obuz’dan Büyük Rezillik! “Böyle Fenomen Olmaz Olsun” Survivor ve Masterchef’i Temsil Ediyordu! Canlı Yayında Paylaştılar… mask
Yasin Obuz’dan Büyük Rezillik! “Böyle Fenomen Olmaz Olsun” Survivor ve Masterchef’i Temsil Ediyordu! Canlı Yayında Paylaştılar…
Kırmızı Oda Dizisinden Ayrılan Başrol Oyuncusu İlk Kez Böylesi Bir Açıklama Yaptı! Milyonlar Şok İçinde Kaldı! O Kadar Çok Etkilenmiş Ki… mask
Kırmızı Oda Dizisinden Ayrılan Başrol Oyuncusu İlk Kez Böylesi Bir Açıklama Yaptı! Milyonlar Şok İçinde Kaldı! O Kadar Çok Etkilenmiş Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL