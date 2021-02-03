Masterchef Junior’da Mehmet Şef’ten Hiç Beklenmeyen Hareketler! Çocuklarla Bir Oldu ve Kafasına Öyle Bir Şey Taktı ki… “Vay Be Mehmet Şef”
Masterchef Türkiye’nin en sevilen şefi olarak, 1 ay önce yapılan Twitter anketinde seçilen ve sık sık sosyal medyanın gündem konusu olan Mehmet Şef; Masterchef Türkiye’nin bitmesinin hemen sonrasında başlayan ve Exxen’de yayına başlayan Masterchef Junior da aynı şekilde jüri üyeliği yapmaya devam ediyor. Mehmet Şef’in Masterchef Türkiye’de sürekli olarak gergin halleri, şuanda tamamen bitmiş ve gitmiş durumda! 5. Bölüm tanıtımıyla paylaşılan o anları görenler resmen gözlerine inanamadı!
Masterchef’in dominant karakteri Mehmet Yalçınkaya, Masterchef Türkiye’de gösterdiği o katı ruh hallerini, Masterchef Junior’da karşısında çocukların olması sebebiyle göstermiyor. Göstermiyor göstermesine fakat öyle farklı ruh halleriyle ekrana çıkıyor ki; ciddi anlamda şaşkınlık yaratıyor. Peki, Mehmet Şef ne yaptı da bu kadar gündeme geldi?
Mehmet Şef’in yaptığı o hareket ve videoyla ilgili detaylar için lütfen diğer sayfaya geçiniz! İşte detaylar >>
03 Şub 2021 - 21:52 Ankara- Masterchef Türkiye 2020
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.