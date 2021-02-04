Sadakatsiz Dizisinde Asya Yoktu, Ama Bahar Eksikliğini Bile Hissettirmedi! Bahar'ın Planı Derin'i Yerle Bir Etti! Tüm Çarklar Terse Dönüyor...

Başrollerine Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen’in hayat verdiği Sadakatsiz dizisi çarşamba günü yayınlanan son bölümüyle beraber geceye adeta damga vurdu. Volkanların evinde son derece hareketli anların yaşandığı akşam yemeğine Bahar ve Derya’nın katılması, yeni olayların da gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Bahar Mert’le ayrıldığını söyledi ve Volkan’ı zor bir durumun içerisine sürükledi. Ali için planı ise şaşkınlıklara neden oldu.

Bahar ve Derya’nın akşam yemeğine katılmasının ardından Derin, “Bizde Ali’nin ailemize katılmasını kutluyorduk!” sözlerini dile getirdi. Daha sonra Derin’in annesinin Mert’i sormasıyla beraber gerçekler bir bir ortaya çıktı. Bahar, Mert’le ayrıldıklarını ve olayı tüm detayları bilen Volkan’ın anlatmasını istedi. Volkan ise zor durumda kaldığını fark edince ikisinin özel hayatı olduğunu dile getirerek olay hakkında detay vermedi. Daha sonra Bahar’ın Ali’ye söylediği sözler planlarının ortaya çıkmasına neden oldu.