Haberler Ankara Haberler Ankara
- 04 Şub 2021 - 10:22 G: 04 Şub 2021 - 10:51

Sadakatsiz Dizisinde Asya Yoktu, Ama Bahar Eksikliğini Bile Hissettirmedi! Bahar'ın Planı Derin'i Yerle Bir Etti! Tüm Çarklar Terse Dönüyor...

Son zamanların en çok ses getiren yapımlarından birisi olan Sadakatsiz, yayın hayatına büyük bir hızla devam ediyor. Dizide meydana gelen olaylar izleyici kitlesini ekranlara kilitlerken, yeni bölümde yaşanan olaylar akıllara adeta durgunluk verdi. Bahar’ın Ali safhasında son derece keskin bir plan yapması, tüm dengeleri değiştirdi. Milyonlarca kişi bu zekice plan karşısında Ali’nin tavrının ne olacağını merak etmeye başladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerine Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen’in hayat verdiği Sadakatsiz dizisi çarşamba günü yayınlanan son bölümüyle beraber geceye adeta damga vurdu. Volkanların evinde son derece hareketli anların yaşandığı akşam yemeğine Bahar ve Derya’nın katılması, yeni olayların da gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Bahar Mert’le ayrıldığını söyledi ve Volkan’ı zor bir durumun içerisine sürükledi. Ali için planı ise şaşkınlıklara neden oldu.

Bahar ve Derya’nın akşam yemeğine katılmasının ardından Derin, “Bizde Ali’nin ailemize katılmasını kutluyorduk!” sözlerini dile getirdi. Daha sonra Derin’in annesinin Mert’i sormasıyla beraber gerçekler bir bir ortaya çıktı. Bahar, Mert’le ayrıldıklarını ve olayı tüm detayları bilen Volkan’ın anlatmasını istedi. Volkan ise zor durumda kaldığını fark edince ikisinin özel hayatı olduğunu dile getirerek olay hakkında detay vermedi. Daha sonra Bahar’ın Ali’ye söylediği sözler planlarının ortaya çıkmasına neden oldu.

04 Şub 2021 - 10:22 Ankara- Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 4 Şubat 2021 Çarşamba Show TV Canlı İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 4 Şubat 2021 Çarşamba Show TV Canlı İzle!
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 4 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 4 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle!
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinden Milyonlara Ters Köşe! Herkes Aşk Sandı Ama İş Çıktı! İsteme Olayı... mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinden Milyonlara Ters Köşe! Herkes Aşk Sandı Ama İş Çıktı! İsteme Olayı...
Sadakatsiz Dizisinde Derin'den Beklenmeyen Hamle! Bugüne Kadar 'Aptal' Olarak Bilinen İsim Bir Anda 'Zeka Küpü' Oldu! Seyirciler Çıldırdı… mask
Sadakatsiz Dizisinde Derin'den Beklenmeyen Hamle! Bugüne Kadar 'Aptal' Olarak Bilinen İsim Bir Anda 'Zeka Küpü' Oldu! Seyirciler Çıldırdı…
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? Star TV mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 4 Şubat 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? Star TV
Kırmızı Oda Dizisinden Ayrılan Başrol Oyuncusu İlk Kez Böylesi Bir Açıklama Yaptı! Milyonlar Şok İçinde Kaldı! O Kadar Çok Etkilenmiş Ki… mask
Kırmızı Oda Dizisinden Ayrılan Başrol Oyuncusu İlk Kez Böylesi Bir Açıklama Yaptı! Milyonlar Şok İçinde Kaldı! O Kadar Çok Etkilenmiş Ki…
Savaşçı Dizisinde Şok Eden Yenilik! Eskiden Kadrodaydı, Şimdi Tekrardan Harekete Geçti! FOX TV Rekor Üzerine Rekor Kıracak… mask
Savaşçı Dizisinde Şok Eden Yenilik! Eskiden Kadrodaydı, Şimdi Tekrardan Harekete Geçti! FOX TV Rekor Üzerine Rekor Kıracak…
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 3 Şubat 2021 Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 3 Şubat 2021 Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 3 Şubat 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle mask
Sadakatsiz Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 3 Şubat 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle
Benim Adım Melek Dizisi 51. Bölüm Full İzle! 3 Şubat 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Benim Adım Melek Dizisi 51. Bölüm Full İzle! 3 Şubat 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Adasında Kıyamet Şimdi Başlıyor! Elendikten Sonraki Sözleri Gündeme Bomba Gibi Düştü! mask
Survivor Adasında Kıyamet Şimdi Başlıyor! Elendikten Sonraki Sözleri Gündeme Bomba Gibi Düştü!
Merve Boluğur İç Çamaşırsız Sadece Palto ile Poz Verdi! Derin Yırtmacı Akıllara Zarar Verdi! Beğeni Butonu Saniyeler İçerisinde Parçalandı… mask
Merve Boluğur İç Çamaşırsız Sadece Palto ile Poz Verdi! Derin Yırtmacı Akıllara Zarar Verdi! Beğeni Butonu Saniyeler İçerisinde Parçalandı…
4 Şubat 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
4 Şubat 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Altındağ Aktaş'ta dönüşüm başladı mask
Altındağ Aktaş'ta dönüşüm başladı
Sadakatsiz Dizisinde Asya Yoktu, Ama Bahar Eksikliğini Bile Hissettirmedi! Bahar'ın Planı Derin'i Yerle Bir Etti! Tüm Çarklar Terse Dönüyor... mask
Sadakatsiz Dizisinde Asya Yoktu, Ama Bahar Eksikliğini Bile Hissettirmedi! Bahar'ın Planı Derin'i Yerle Bir Etti! Tüm Çarklar Terse Dönüyor...
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 4 Şubat 2021, Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 4 Şubat 2021, Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL