Sadakatsiz Dizisinde Asya Yoktu, Ama Bahar Eksikliğini Bile Hissettirmedi! Bahar'ın Planı Derin'i Yerle Bir Etti! Tüm Çarklar Terse Dönüyor...
Son zamanların en çok ses getiren yapımlarından birisi olan Sadakatsiz, yayın hayatına büyük bir hızla devam ediyor. Dizide meydana gelen olaylar izleyici kitlesini ekranlara kilitlerken, yeni bölümde yaşanan olaylar akıllara adeta durgunluk verdi. Bahar’ın Ali safhasında son derece keskin bir plan yapması, tüm dengeleri değiştirdi. Milyonlarca kişi bu zekice plan karşısında Ali’nin tavrının ne olacağını merak etmeye başladı.
Başrollerine Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen’in hayat verdiği Sadakatsiz dizisi çarşamba günü yayınlanan son bölümüyle beraber geceye adeta damga vurdu. Volkanların evinde son derece hareketli anların yaşandığı akşam yemeğine Bahar ve Derya’nın katılması, yeni olayların da gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Bahar Mert’le ayrıldığını söyledi ve Volkan’ı zor bir durumun içerisine sürükledi. Ali için planı ise şaşkınlıklara neden oldu.
Bahar ve Derya’nın akşam yemeğine katılmasının ardından Derin, “Bizde Ali’nin ailemize katılmasını kutluyorduk!” sözlerini dile getirdi. Daha sonra Derin’in annesinin Mert’i sormasıyla beraber gerçekler bir bir ortaya çıktı. Bahar, Mert’le ayrıldıklarını ve olayı tüm detayları bilen Volkan’ın anlatmasını istedi. Volkan ise zor durumda kaldığını fark edince ikisinin özel hayatı olduğunu dile getirerek olay hakkında detay vermedi. Daha sonra Bahar’ın Ali’ye söylediği sözler planlarının ortaya çıkmasına neden oldu.
04 Şub 2021 - 10:22 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.