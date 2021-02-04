4 Şubat 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da vatandaşlara elektrik hizmeti sağlamakla görevli kurum EDAŞ tarafından planlı su kesintileri gerçekleştiriliyor. Ankara’daki elektrik sistemlerinin sağlık işlemesinden sorumlu olan EDAŞ, düzenli olarak bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Elektrik sistemlerinin kontrollerinin yapılması ve arızaların giderilmesi için yapılan bu çalışmalar esnasında da planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. Yaşanacak kesintilerle ilgili bilgiler ise EDAŞ internet sitesi üzerinden paylaşılıyor.

Kış döneminin gelmesi ile elektrik sistemlerinde yaşanan arızaların artış göstermesine bağlı olarak Ankara’da gerçekleştirilen bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları da artış gösterdi. Her dönem devam eden bu çalışmalar arızaların arttığı dönemlerde ise daha yoğun yapılıyor. EDAŞ tarafından başkentli vatandaşların sürekli olarak sıkıntı yaşamadan elektrik hizmetinden faydalanması için gerçekleştirilen bu çalışmalar esnasında yaşanan elektrik kesintilerinin etkili olduğu ilçeler ve saatler de farklılık gösteriyor. Başkent Ankara’da gerçekleşen elektrik kesintileri ile ilgili bilgilendirme ise EDAŞ resmi internet sitesi gibi online kanallar üzerinden yapılıyor.