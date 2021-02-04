Merve Boluğur İç Çamaşırsız Sadece Palto ile Poz Verdi! Derin Yırtmacı Akıllara Zarar Verdi! Beğeni Butonu Saniyeler İçerisinde Parçalandı…

Son zamanlarda adından sık sık söz ettiren Merve Boluğur son derece iddialı kıyafetler giyiyor ve sevenleri üzerinde büyük bir hayranlık etkisi bırakıyordu. Geçtiğimiz aylarda Youtube kanalını yeniden açan oyuncu oradan istediği verimi alamayınca, bu seferde müzik sektörüne yönelmişti. Merve Boluğur’un bu projeleri akıllara kazınırken, verdiği son poz gündemde deprem etkisi yarattı.

İç çamaşırsız verdiği pozlarla adından söz ettirmeyi başaran Merve Boluğur, yine yaptı yapacağını. Gündemde uzun soluklu bir etki yaratan ünlü oyuncunun yıllardır ekranlarda görünmemesi sevenlerini hüsrana uğratmış ve herkes yeni bir projeyle yeniden ekranlarda yer almasını istemişti. Merve Boluğur ise hayranlarına yeni bir kapı açarak müzik sektörüne yönlendi. Projesi merak konusu olurken ünlü oyuncunun son pozu sosyal medyanın altını üstüne getirdi.