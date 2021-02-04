Şeyma Subaşı Bornozunu Giydi, Öyle Bir Şey Yaptı Ki... Sosyal Medyada Gündem Oldu! Twitter'da İlk Sırada!
Magazin gündeminin sık sık ele aldığı isimlerden birisi olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor ve paylaşımlarıyla gündemde deprem etkisi yaratıyor. Ünlü fenomen geçtiğimiz aylarda İtalyan Guido Senia’yla olan ilişkisini bitirmiş ve sonrasında Mısırlı iş adamı Mohammed Al Saloussi ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Şeyma Subaşı’nın geçen gün sevgilisiyle sosyal medya hesabında paylaştığı bornozlu paylaşım tüm dengeleri değiştirdi.
Uzun zamandır Mısırlı iş adamı olan Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, ilişkisinin ilk evrelerinde sevgilisinin sosyal medyada paylaşmak istememişti. Daha sonra dayanamayan ünlü fenomen nihayet Mohammed Al Saloussi’nin yüzünü paylaşmış ve gündemde deprem etkisi yaratmıştı. Bunun yanı sıra Şeyma Subaşı’nın yeni paylaşımı tüm dikkatleri üzerine çekti.
Son zamanlarda sevgilisiyle sık sık paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı, takipçilerinin dikkatinden kaçmıyor. Her paylaşımı ve tarzıyla gündemde yankı uyandıran ünlü fenomen, oldukça iddialı pozlarla sosyal medya gündeminde büyük bir yankı uyandırıyor. Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi’yle yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü fenomenin bornozlu oluşu ve yakasının açık olması dikkatlerden kaçmadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.