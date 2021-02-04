Şeyma Subaşı Bornozunu Giydi, Öyle Bir Şey Yaptı Ki... Sosyal Medyada Gündem Oldu! Twitter'da İlk Sırada!

Uzun zamandır Mısırlı iş adamı olan Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, ilişkisinin ilk evrelerinde sevgilisinin sosyal medyada paylaşmak istememişti. Daha sonra dayanamayan ünlü fenomen nihayet Mohammed Al Saloussi’nin yüzünü paylaşmış ve gündemde deprem etkisi yaratmıştı. Bunun yanı sıra Şeyma Subaşı’nın yeni paylaşımı tüm dikkatleri üzerine çekti.

Son zamanlarda sevgilisiyle sık sık paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı, takipçilerinin dikkatinden kaçmıyor. Her paylaşımı ve tarzıyla gündemde yankı uyandıran ünlü fenomen, oldukça iddialı pozlarla sosyal medya gündeminde büyük bir yankı uyandırıyor. Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi’yle yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü fenomenin bornozlu oluşu ve yakasının açık olması dikkatlerden kaçmadı.