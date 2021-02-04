Yeni Anayasa Paketi Nedir, Hangi Maddeler Var? Anayasa Değiştirebilmek İçin Milletvekili Sayısı Kaç Olmalıdır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Anayasa değişikliği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapılan son kabine toplantısının ardından yaptığı konuşma ile Anayasa değişikliğini yeniden gündeme getirdi. Anayasa değişikliğinin neleri içerdiği araştırma konusu oldu. Erdoğan yeni dönemde bu konuda çalışmaların başlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirilen son kabine toplantısından sonra görüşülen konularla ilgili kamuoyumu bilgilendirdi. Covid-19 salgın sürecinin ana tartışma konusu olduğu kabina toplantısının ardından dikkat çeken açıklamalar yapan Erdoğan kısıtlamalar, yeni ekonomik reform paketi ve esnafa verilecek destekler ile ilgili açıklama yaptı. Bunların yanı sıra Anayasa değişikliği ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, vatandaşların dikkatini çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Anayasa paketinin konuşulmasının zamanının geldiğini söyledi. Türkiye’de yeni bir Anayasa tartışması başlatmanın zamanının geldiğini vurgulayan Erdoğan, bu sürecin önümüzdeki dönem başlayacağının haberini verdi.