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- 04 Şub 2021 - 14:42 G: 04 Şub 2021 - 14:49

Hande Erçel Reklam Aşkı Olduğunu Resmen İtiraf Etti! Söylemezsem Olmaz Konu Olarak Alınca Sosyal Medya Çalkalandı! Kerem Bürsin'le...

Söylemezsem Olmaz adlı magazin programına konu olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkında ortaya çıkan o detay akılları allak bullak etti. Uzun süredir aşk iddialarıyla isimleri yan yana yazılan ikili bu iddiaları yalanlıyor ve sevenlerini hayal kırıklığına uğratıyordu. Söylemezsem Olmaz programındaki o detay ise herkesi şaşkına çevirdi. Meğer Kerem Bürsin ve Hande Erçel…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sen Çal Kapımı dizisiyle yıldızları parlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sosyal medya hesapları üzerinden sık sık paylaşım yapıyor, iddialara giriyor ve şakalaşıyorlardı. Bu paylaşımlarla gündemde büyük bir yankı uyandıran çiftin sevenlerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in bir ilişkisi olduğunu iddia ediyordu. Söylemezsem Olmaz adlı programda ortaya çıkan o röportaj, akıllarda soru işaretine neden oldu.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Söylemezsem Olmaz programına konu olarak alınınca sosyal medya çalkalandı. İkilinin son zamanlarda hakkında çıkan aşk iddialarının ardı arkası kesilmiyordu. Hatta çift son zamanlarda birbirlerinden uzak kalarak paylaşımlar yapmayı geride bıraktı. Bu durum ise hem aşk iddialarının ortadan kalkmasına hem de çiftin hayranlarının üzülmesine neden oldu. Hande Erçel’in geçen haftalarda yaptığı açıklama ise ikilinin arasında yaşananların reklam aşkı olduğunu iddia eder nitelikte oldu.

04 Şub 2021 - 14:42 Ankara- Magazin

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