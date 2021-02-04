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- 04 Şub 2021 - 16:47 G: 04 Şub 2021 - 17:04

Müge Anlı’da 14 Yıl Önce Kayıplara Karışan Kadın Eski Nişanlısı Yeni Eniştesi Tarafından Mı Öldürüldü? İçinde Banka Soygunu Bile Var Hem de Almanya’da! Neler Oluyor?

Ekranların en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan olaylar milyonları şok etti. Sevilerek izlenen programın 2 Şubat konusu olan kayıp Sibel hakkında bugün yeni gelişmeler yaşandı. Yaşanan gelişmeler ise izleyenleri büyük bir şoka uğrattı. Karmaşık ve çarpık bir aile ilişkisi seyircilerin dikkatini çekince Google gibi arama motorlarında araştırmalar yaparak konu hakkında bilgi almak istedi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Gündemin konularını belirleyen Müge Anlı ele aldığı kayıp Sibel konusuyla dikkatleri üzerine çekti. 14 yıl önce en son eski nişanlısı yeni eniştesinin yanında görülen Sibel’e ne olduğu ise merak edildi. 14 yıldır devlette herhangi bir kaydı görülmeyen kayıp Sibel’in öldürüldüğü ise düşünülen ilk ihtimallerden biri oldu.Anne Fadime Hanım ise 14 yıldır aradığı kızının öldürülebileceği ihtimaliyle adeta yıkıldı.

Bir anda kayıplara karışan ve bir da hakkında tek bir haber alınamayan Sibel’e ne olduğu merak konusu oldu. Müge Anlı ve başarılı ekibi ise konun bir an önce çözülmesi için tüm çalışmaları başlattılar. 21 yaşındayken nişanlılık yaşayan Sibel’in nişanlısı; Sibel’in en küçük kardeşini ‘bu kız daha güzelmiş’ diyerek kaçırmıştı. Bunun üzerine Sibel’in eski nişanlısı artık yeni eniştesi olmuştu. Aralarında bulunan 10 yaş ise dikkatleri üzerine çekti.

04 Şub 2021 - 16:47 Ankara- Müge Anlı Haberleri

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