Merve Boluğur ve Enes Batur Cinsellik Hakkında Konuştular! Aynı Evde Video Çektiler Birde Üstüne “Eve Çağıran Erkek Cinsellik İster” Denilince Linç Yediler! Twitter’in Yeni Gündemi…

Youtube kanalını yeniden açmasının ardından sevenlerine müjdeli haberi veren Merve Boluğur, bu sefer daha can alıcı bir sürpriz yaparak kanalında Enes Batur’u ağırladı. Yalan makinası başlığı altında Merve Boluğur Enes Batur’a sorularak sorarak doğru mu yoksa yalan mı söylediğini anlamaya çalıştı. Yalan makinasından gelen cevaplar ise herkesi şaşkına çevirdi. Bunun yanı sıra ikilinin, “Eve çağıran erkek cinsellik ister!” sözlerini dile getirmesi, sosyal medyada deprem etkisi yarattı.

Youtube kanalına içerik yüklemeye kısa bir ara veren Merve Boluğur, yeni videosu için yeniden kamera karşısına geçti. Sosyal medya fenomeni olan Enes Batur’u kanalında konuk eden ünlü oyuncu, izleyicilerinin son derece keyifli anlar yaşamasına neden oldu. Bunun yanı sıra ikilinin sık sık kadın – erkek ilişkileri hakkında yorumlarda bulunması dikkatleri üzerlerine çekti.