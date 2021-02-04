Merve Boluğur ve Enes Batur Cinsellik Hakkında Konuştular! Aynı Evde Video Çektiler Birde Üstüne “Eve Çağıran Erkek Cinsellik İster” Denilince Linç Yediler! Twitter’in Yeni Gündemi…
Sosyal medyanın popüler isimlerinden birisi olan Merve Boluğur, uzun bir süre ekranlardan ayrı kalmış ve sevenlerini büyük bir hüsranın içerisine sürüklemişti. Geçtiğimiz aylarda Youtube kanalını yeniden aktif ettiğini dile getiren ünlü oyuncu, içerikleri yüklemeye başlayacağını belirtmişti. Bunun ardından kanalı için geçen gün yeni bir video çekimine başlayan Merve Boluğur, konuk olarak Enes Batur’u davet etti.
Youtube kanalını yeniden açmasının ardından sevenlerine müjdeli haberi veren Merve Boluğur, bu sefer daha can alıcı bir sürpriz yaparak kanalında Enes Batur’u ağırladı. Yalan makinası başlığı altında Merve Boluğur Enes Batur’a sorularak sorarak doğru mu yoksa yalan mı söylediğini anlamaya çalıştı. Yalan makinasından gelen cevaplar ise herkesi şaşkına çevirdi. Bunun yanı sıra ikilinin, “Eve çağıran erkek cinsellik ister!” sözlerini dile getirmesi, sosyal medyada deprem etkisi yarattı.
Youtube kanalına içerik yüklemeye kısa bir ara veren Merve Boluğur, yeni videosu için yeniden kamera karşısına geçti. Sosyal medya fenomeni olan Enes Batur’u kanalında konuk eden ünlü oyuncu, izleyicilerinin son derece keyifli anlar yaşamasına neden oldu. Bunun yanı sıra ikilinin sık sık kadın – erkek ilişkileri hakkında yorumlarda bulunması dikkatleri üzerlerine çekti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.