İbo Show'a O İsimden Büyük Tepki! Sosyal Medya Fenomeni Ağır Eleştirisini Yapınca Ortalık Karıştı! Tatlıses Sevenleri Linç Etti!

İbo Show’un geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümünde yaşanan olayların ardı arkası kesilmemiş ve program uzun bir süre gündemde kalmıştı. Bunun yanı sıra İbo Show’un yayınlanacak olan yeni bölüm konuklarının Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek, Ayşe Mine, Faruk Tınaz ve Ahmet Selçuk İlkan olacağı, yayınlanan fragmanın ardından belli oldu. O fenomenin sözleri ise akıllarda soru işareti bıraktı.

Cumartesi akşamı 12. yeni bölümünü yayınlayacak olan İbo Show hakkında ortaya çıkan o açıklama herkesi şaşkına çevirdi. 9 yıl aranın ardından yeniden ekran karşısına geçen programda son derece renkli anlar yaşanmış ve herkes İbo Show’un başlaması karşısında sevinç çığlıkları atmıştı. Bunun yanı sıra o fenomenin İbo Show hakkında yaptığı büyük eleştirisi, İbo Show hayranlarının sinirlenmesine neden oldu.