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- 04 Şub 2021 - 18:29 G: 04 Şub 2021 - 18:32

Survivor'da Çeyrek Asrın En Büyük İfşası! Oyunlar Tamamen Değişecek! Acun Ilıcalı'nın Yeni Hamlesi...

Tv8 ekranlarının fenomen programı Survivor 2021 sezonu yayın hayatına büyük bir hızla devam ediyor. Yarışma programında gündeme gelen olaylar herkesi şaşkına çevirirken uzun bir aranın ardından Survivor’ın ifşacısı yeniden ortaya çıktı ve oynanacak oyun hakkında detaylı bir bilgi verdi. Bu ifşanın ardından Acun Ilıcalı’nın yaptığı bu değişiklik milyonları büyük bir heyecanın içerisine sürükledi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ünlüler ve Gönüllüler konseptinde yapılan Survivor, son zamanlarda tüm dikkatleri üzerine çekiyor ve izleyicilerin heyecanlı anlar yaşamasına neden oluyor. Adada oynanan oyunlar seyirci tarafından mercek altında izlenirken, herkes galip gelecek olan takımın hangisi olacağını merak ediyor. Bunun yanı sıra Survivor 2021 sezonunun başlamasının hemen ardından ortaya çıkan ifşacı, program hakkında detayları veriyor ve oynanacak olan oyunları ifşalıyordu. İfşacıdan yeni bir ifşa daha geldi…

Başladığı günden bu yana sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Survivor, ilerleyen bölümlerinde yeni konulara açıklık getirdi. Adada zorlu bir yaşam sürdüren yarışmacılar için en önemli şey ise oynanan oyunların ardından verilen ödüller ve dokunulmazlık oldu. Bu konunun ardından seyirci Survivor’ın yeni bölümünde hangi oyunun oynanacağını merak etmeye başladı. İfşacı konu hakkında değerlendirme yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti.

04 Şub 2021 - 18:29 Ankara- Survivor 2021

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