Bir Zamanlar Çukurova'nın Güzelinin Öyle Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı Ki... Bu Fotoğraflar Hiçbir Yerde Yok!
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrole hayat veren Hilal Altınbilek hem başarılı oyunculuğu hem de güzelliğiyle ekranların sevilen yüzlerinden birisi haline geldi. Son zamanlarda oyuncunun dizinin kadrosundan acı bir şekilde ayrılacağı iddiaları sosyal medyanın altını üstüne getirmişti. Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek’in ortaya çıkan o fotoğrafı akıllara durgunluk verdi. Binlerce kişi fotoğraf karşısında adeta kilitlendi.
ATV kanalının reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova, bünyesinde barındırdığı oyuncularıyla beraber tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve senaryosuyla ekranlara başarılı bir giriş yapmıştı. Bunun yanı sıra dizide Züleyha karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hilal Altınbilek’in ilerleyen bölümlerde senaryo gereği kadroya veda edeceği de hala söylentiler arasında yer alıyor. Güzel oyuncunun ekranlardaki başarısı konuşulurken ortaya çıkan fotoğrafları herkesi şaşkına çevirdi.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha için ayrılık vakti yaklaşırken, oyuncunun hayranları sosyal medya paylaşımlarını incelemeye başladı. Güzelliği ve samimi tavırlarıyla bilinen Hilal Altınbilek’in ortaya çıkan fotoğrafları, herkesi hayrete düşürdü. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan oyuncunun o fotoğrafları, yeniden gündeme düşmesine neden oldu.
04 Şub 2021 - 19:24 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.