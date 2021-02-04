Survivor Çekimleri Durdurulabilir! Acun Ilıcalı O Ölümle Resmen Sarsıldı! Her Şey Alt Üst Oldu...

Aldığı ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabında son derece duygusal bir paylaşım yapan Acun Ilıcalı’nın acı kaybı, milyonların hüzünlenmesine neden oldu. O paylaşımın ardından akıllar Survivor programının akıbetinin ne olacağına çevrildi. Binlerce kişi Acun Ilıcalı’nın bu yaslı gününde programı düşünemeyeceğini dile getirerek çekimlerinin durdurulabileceğini ifade etti.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, çok yakın arkadaşı olan Esat Yontuç’un annesinin vefat haberini almasının ardından resmen yıkıldı. Yakın arkadaşının annesini son derece yakın gören ve manevi annesinden ayırmayan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak, ne kadar acı dolu bir duygunun içerisinde olduğunu dile getirdi. Binlerce kişi Acun Ilıcalı’nın acılı gününde ona mesajlar atarak başsağlığında bulundu. Survivor’ın akıbeti ise merak konusu oldu.