Survivor Çekimleri Durdurulabilir! Acun Ilıcalı O Ölümle Resmen Sarsıldı! Her Şey Alt Üst Oldu...
Acun Medya’nın sahibi olan Acun Ilıcalı, uzun süredir gündemi meşgul eden isimler arasında yer alıyor. Survivor 2021 sezonunun başlamasının ardından programa geçiş yapan ve son zamanlarda elde ettiği reytinglerle sosyal medyada gündem olan Acun Ilıcalı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Aldığı ölüm haberiyle adeta yerle bir olan ünlü televizyoncunun Survivor çekimlerini durdurabileceği söylendi.
Aldığı ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabında son derece duygusal bir paylaşım yapan Acun Ilıcalı’nın acı kaybı, milyonların hüzünlenmesine neden oldu. O paylaşımın ardından akıllar Survivor programının akıbetinin ne olacağına çevrildi. Binlerce kişi Acun Ilıcalı’nın bu yaslı gününde programı düşünemeyeceğini dile getirerek çekimlerinin durdurulabileceğini ifade etti.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, çok yakın arkadaşı olan Esat Yontuç’un annesinin vefat haberini almasının ardından resmen yıkıldı. Yakın arkadaşının annesini son derece yakın gören ve manevi annesinden ayırmayan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak, ne kadar acı dolu bir duygunun içerisinde olduğunu dile getirdi. Binlerce kişi Acun Ilıcalı’nın acılı gününde ona mesajlar atarak başsağlığında bulundu. Survivor’ın akıbeti ise merak konusu oldu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.