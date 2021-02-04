Haberler Ankara Haberler Ankara
- 04 Şub 2021 - 20:29 G: 04 Şub 2021 - 20:41

Savaşçı Dizisinin Tüm Eski Oyuncuları Tek Tek Kadroya Dönüyor! O İsimde Artık Kadroda! Berk Oktay'da Gelecek mi?

FOX TV’nin fenomen dizisi Savaşçı, yayınlandığı sezonlarda ekranlarda büyük bir yankı uyandırıyor ve tüm dikkatleri üzerine çekiyordu. Fakat dizi 99. bölümünde çekimlerini durdurmuş ve uzun bir süre akıbetinin ne olacağı belli olmamıştı. Kısa bir zaman önce dizinin çekimlerine yeniden başlanıldığı ortaya çıkmış ve ilk tanıtım fragmanları yayınlanmıştı. Bununla beraber dizinin kadrosundan ayrılan o ismin kadroya yeniden döndüğü açıklandı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Henüz net bir tarih verilmese de yakın bir zamanda seyircisi ile buluşacak olan Savaşçı dizisinin oyuncu kadrosu büyük değişime uğradı. Dizinin başrolüne hayat veren Berk Oktay’ın ayrılık haberi ise herkesi şaşkına çevirmiş ve binlerce kişi oyuncunun kadroya yeniden dahil olmasını istemişti. Savaşçı’nın oyuncu kadrosundan ayrılan bir ismin yeniden kadroya dahil olduğu ortaya çıktı. Bu haberin ardından binlerce kişi Berk Oktay’ında kadroya geri dönüp dönmeyeceğini merak etmeye başladı.

Savaşçı’nın kadrosundan ayrılan isimlerin yanı sıra son derece güçlü bir kadroyla yeniden ekranlara dönecek olan yeni isimler Ediz Hun, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik ve Serenay Aktaş olarak, izleyiciye aktarıldı. Bu isimlerle beraber Savaşçı’nın izleyici kitlesi dizinin bu sezonda da çok ses getireceğini dile getirdi. O isim ise kadroya yeniden dahil oldu.

04 Şub 2021 - 20:29 Ankara- Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bir Zamanlar Çukurova'nın Güzelinin Öyle Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı Ki... Bu Fotoğraflar Hiçbir Yerde Yok! mask
Bir Zamanlar Çukurova'nın Güzelinin Öyle Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı Ki... Bu Fotoğraflar Hiçbir Yerde Yok!
Sol Yanım Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 4 Şubat 2021Sol Yanım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sol Yanım Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 4 Şubat 2021Sol Yanım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Alev Alev Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 4 Şubat 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Alev Alev Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 4 Şubat 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mucize Doktor Dizisi 48. Bölüm Full İzle! 4 Şubat 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mucize Doktor Dizisi 48. Bölüm Full İzle! 4 Şubat 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 82. Bölüm Full İzle! 4 Şubat 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 82. Bölüm Full İzle! 4 Şubat 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Doya Doya Moda 4 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 148. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda 4 Şubat 2021 Full İzle! Doya Doya Moda 148. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 4 Şubat 2021 Çarşamba Show TV Canlı İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 4 Şubat 2021 Çarşamba Show TV Canlı İzle!
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 4 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle! mask
Söylemezsem Olmaz Tamamı Tek Parça 4 Şubat 2021 Cuma Beyaz TV Canlı İzle!
Sadakatsiz Dizisinde Asya Yoktu, Ama Bahar Eksikliğini Bile Hissettirmedi! Bahar'ın Planı Derin'i Yerle Bir Etti! Tüm Çarklar Terse Dönüyor... mask
Sadakatsiz Dizisinde Asya Yoktu, Ama Bahar Eksikliğini Bile Hissettirmedi! Bahar'ın Planı Derin'i Yerle Bir Etti! Tüm Çarklar Terse Dönüyor...
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinden Milyonlara Ters Köşe! Herkes Aşk Sandı Ama İş Çıktı! İsteme Olayı... mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinden Milyonlara Ters Köşe! Herkes Aşk Sandı Ama İş Çıktı! İsteme Olayı...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Savaşçı Dizisinin Tüm Eski Oyuncuları Tek Tek Kadroya Dönüyor! O İsimde Artık Kadroda! Berk Oktay'da Gelecek mi? mask
Savaşçı Dizisinin Tüm Eski Oyuncuları Tek Tek Kadroya Dönüyor! O İsimde Artık Kadroda! Berk Oktay'da Gelecek mi?
Survivor Çekimleri Durdurulabilir! Acun Ilıcalı O Ölümle Resmen Sarsıldı! Her Şey Alt Üst Oldu... mask
Survivor Çekimleri Durdurulabilir! Acun Ilıcalı O Ölümle Resmen Sarsıldı! Her Şey Alt Üst Oldu...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Güzelinin Öyle Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı Ki... Bu Fotoğraflar Hiçbir Yerde Yok! mask
Bir Zamanlar Çukurova'nın Güzelinin Öyle Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı Ki... Bu Fotoğraflar Hiçbir Yerde Yok!
Uygur Türklerine Yapılanlar Karşısında İngiltere'den Çin'e Sert Tepki Geldi! mask
Uygur Türklerine Yapılanlar Karşısında İngiltere'den Çin'e Sert Tepki Geldi!
Sefirin Kızı Dizisine Neslihan Atagül'den Sonra Öyle İsimler Geliyor ki... Bir Kişinin Yokluğunu Doldurmak İçin Binlerce Kişi Alıyorlar! mask
Sefirin Kızı Dizisine Neslihan Atagül'den Sonra Öyle İsimler Geliyor ki... Bir Kişinin Yokluğunu Doldurmak İçin Binlerce Kişi Alıyorlar!
Koronavirüs Etkisi O Ülkeyi Kırmızı Alarm Seviyesine Getirdi! 462 Bin Ölü mask
Koronavirüs Etkisi O Ülkeyi Kırmızı Alarm Seviyesine Getirdi! 462 Bin Ölü

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL