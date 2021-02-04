Savaşçı Dizisinin Tüm Eski Oyuncuları Tek Tek Kadroya Dönüyor! O İsimde Artık Kadroda! Berk Oktay'da Gelecek mi?

Henüz net bir tarih verilmese de yakın bir zamanda seyircisi ile buluşacak olan Savaşçı dizisinin oyuncu kadrosu büyük değişime uğradı. Dizinin başrolüne hayat veren Berk Oktay’ın ayrılık haberi ise herkesi şaşkına çevirmiş ve binlerce kişi oyuncunun kadroya yeniden dahil olmasını istemişti. Savaşçı’nın oyuncu kadrosundan ayrılan bir ismin yeniden kadroya dahil olduğu ortaya çıktı. Bu haberin ardından binlerce kişi Berk Oktay’ında kadroya geri dönüp dönmeyeceğini merak etmeye başladı.

Savaşçı’nın kadrosundan ayrılan isimlerin yanı sıra son derece güçlü bir kadroyla yeniden ekranlara dönecek olan yeni isimler Ediz Hun, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik ve Serenay Aktaş olarak, izleyiciye aktarıldı. Bu isimlerle beraber Savaşçı’nın izleyici kitlesi dizinin bu sezonda da çok ses getireceğini dile getirdi. O isim ise kadroya yeniden dahil oldu.