Savaşçı Dizisinin Tüm Eski Oyuncuları Tek Tek Kadroya Dönüyor! O İsimde Artık Kadroda! Berk Oktay'da Gelecek mi?
FOX TV’nin fenomen dizisi Savaşçı, yayınlandığı sezonlarda ekranlarda büyük bir yankı uyandırıyor ve tüm dikkatleri üzerine çekiyordu. Fakat dizi 99. bölümünde çekimlerini durdurmuş ve uzun bir süre akıbetinin ne olacağı belli olmamıştı. Kısa bir zaman önce dizinin çekimlerine yeniden başlanıldığı ortaya çıkmış ve ilk tanıtım fragmanları yayınlanmıştı. Bununla beraber dizinin kadrosundan ayrılan o ismin kadroya yeniden döndüğü açıklandı.
Henüz net bir tarih verilmese de yakın bir zamanda seyircisi ile buluşacak olan Savaşçı dizisinin oyuncu kadrosu büyük değişime uğradı. Dizinin başrolüne hayat veren Berk Oktay’ın ayrılık haberi ise herkesi şaşkına çevirmiş ve binlerce kişi oyuncunun kadroya yeniden dahil olmasını istemişti. Savaşçı’nın oyuncu kadrosundan ayrılan bir ismin yeniden kadroya dahil olduğu ortaya çıktı. Bu haberin ardından binlerce kişi Berk Oktay’ında kadroya geri dönüp dönmeyeceğini merak etmeye başladı.
Savaşçı’nın kadrosundan ayrılan isimlerin yanı sıra son derece güçlü bir kadroyla yeniden ekranlara dönecek olan yeni isimler Ediz Hun, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik ve Serenay Aktaş olarak, izleyiciye aktarıldı. Bu isimlerle beraber Savaşçı’nın izleyici kitlesi dizinin bu sezonda da çok ses getireceğini dile getirdi. O isim ise kadroya yeniden dahil oldu.
04 Şub 2021 - 20:29 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.