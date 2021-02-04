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- 04 Şub 2021 - 21:18 G: 04 Şub 2021 - 21:22

Esra Erol’da Gencecik Kız Kendisinden 21 Yaş Büyük Patronuna Kaçtı! ‘Eşi Beni Kabul Ederse Aynı Evde Yaşarım’ Dedi! Esra Erol Bile ‘Pes Artık’ Dedi…

ATV ekranlarının fenomen programı Esra Erol yayın hayatına başarıyla devam ediyor. Programda gündeme gelen olaylar akıllara durgunluk verirken milyonlarca kişi yaşanan olaylar hakkında detaylı bir bilgi almak istiyor. Bunun yanı sıra Esra Erol’un bugün yayınlanan yeni bölümünde öyle bir olay yaşandı ki seyirci, “Yok artık!” dedi. Fatma Hanım ve Mustafa Bey 20 yaşındaki kızları Arife için Esra Erol’a katıldı. Kızlarının işe giderek evden çıktığı ve sonrasında başka birine kaçtığı ortaya çıktı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

20 yaşındaki kızları Arife O.’nun 1 Şubat Pazartesi günü ‘işe gideceğim’ diyerek evden çıktığını belirten Mustafa Bey, kızının 07.30’da evden çıktığını ve 41 yaşında olan Ersin Ö.’ye kaçtığını dile getirdi. Kızları Arife’nin Ersin Ö.’nün tekstil atölyesinde çalıştığını ifade eden anne ve baba Ersin Bey’le uzaktan akraba olduklarını, kendisinin evli ve bir çocuk babası olduğunu ifade etti.

Programa İstanbul’un Gebze ilçesinden katılan Mustafa Bey ve eşi Fatma Hanım, kızlarına dün ulaştıklarını ve Arife’nin, “Ben pişmanım ama dönmek istemiyorum!” dediğini dile getirdiler. Kızlarına ne olursa olsun kavuşmak istediklerini belirten anne ve baba canlı yayında ‘dön’ çağrısında bulundu. Bunun yanı sıra Ersin Ö.’nün Fatma Hanım ve Mustafa Bey’le hemen hemen 30 yıldır komşu oldukları ve Arife’nin Ersin’i bir abisi olarak gördüğü belirtildi.

04 Şub 2021 - 21:18 Ankara- Dizi Haberleri

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