Çukurun Sonunu Getirecek Çekim Hatası! Tüm Senaryo Baştan Yazılacak... Senaristler Linç Yiyor!
Show TV ekranlarının uzun soluklu dizilerinden birisi olan Çukur, yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Dizide başrollere hayat veren Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Bunun yanı sıra Çukur’un geçtiğimiz haftalarda yayınlanan yeni bölümünde ortaya çıkan çekim hataları izleyicinin sinirlenmesine neden oldu. Son derece başarılı bir yapımın böyle bir hata yapması ise seyircinin aklını kurcaladı.
4 sezondur başarılı bir şekilde seyircisi ile buluşan Çukur, Show TV’nin en gözde dizileri arasında yer alıyor. Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni olan Çukur hakkında ardı arkası kesilmeyen final iddiaları gündeme geliyordu. Hatta Erkan Kolçak Köstendil’in hayat verdiği Vartolu karakterinin Afganistan’a gitmesi seyirciyi büyük bir üzüntünün içerisine sürüklemişti. Son derece usta isimleri kadrosunda barındıran Çukur dizisinde meydana gelen çekim hatası ise izleyicinin gözünden kaçmadı.
Çukur’un yayınlanan son bölümünde Vartolu’nun Afganistan’dan dönüşü beklenirken birde üstüne Yamaç gitti. Herkes bu sahneler karşısında sinirlerine engel olamazken bir de çekim hataları gün yüzüne çıktı. Son zamanlarda Çukur dizisinde bu tarz olayların yaşanması izleyici kitlesinin çıldırmasına neden oldu. Milyonlar senaryonun artık tamamen değişmesi gerektiğini dile getirdi.
04 Şub 2021 - 21:51 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.