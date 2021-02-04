Çukurun Sonunu Getirecek Çekim Hatası! Tüm Senaryo Baştan Yazılacak... Senaristler Linç Yiyor!

4 sezondur başarılı bir şekilde seyircisi ile buluşan Çukur, Show TV’nin en gözde dizileri arasında yer alıyor. Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni olan Çukur hakkında ardı arkası kesilmeyen final iddiaları gündeme geliyordu. Hatta Erkan Kolçak Köstendil’in hayat verdiği Vartolu karakterinin Afganistan’a gitmesi seyirciyi büyük bir üzüntünün içerisine sürüklemişti. Son derece usta isimleri kadrosunda barındıran Çukur dizisinde meydana gelen çekim hatası ise izleyicinin gözünden kaçmadı.

Çukur’un yayınlanan son bölümünde Vartolu’nun Afganistan’dan dönüşü beklenirken birde üstüne Yamaç gitti. Herkes bu sahneler karşısında sinirlerine engel olamazken bir de çekim hataları gün yüzüne çıktı. Son zamanlarda Çukur dizisinde bu tarz olayların yaşanması izleyici kitlesinin çıldırmasına neden oldu. Milyonlar senaryonun artık tamamen değişmesi gerektiğini dile getirdi.