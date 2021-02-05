Mehmet Ali Erbil'in Kızı Babasına Resmen Devrim Yaptı! Göğüs Dekoltesi Sosyal Medyayı Salladı! Mehmet Ali Erbil Ne Diyecek?
Mehmet Ali Erbil’in Nergis Kumbasar’dan olan kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Son zamanlarda hakkında çıkan haberlerle beraber tüm dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil’in annesi geçtiğimiz günlerde kızının oyunculuk alanına yöneldiğini dile getirmişti. Yasmin Erbil’in Instagram hesabında paylaştığı dekolteli fotoğrafına Mehmet Ali Erbil’in ne diyeceği merak konusu oldu.
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Ünlü ismin sosyal medya paylaşımları takipçileri tarafından didik didik inceleniyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz haftalarda dekolteli bir paylaşım yapan Yasmin Erbil, babasının o dekolteyi sansürlemesiyle beraber gündemde uzun bir konuşulmuştu. Yasmin Erbil’in yeni paylaşımına babasının ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.
Insragram hesabında yaptığı cesur paylaşımlarla gündemde uzun soluklu yer edinen Yasmin Erbil, yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in bu konuda yapacağı hamle ise sevenleri tarafından merak edildi. Binlerce kişi Yasmin Erbil’in o fotoğrafına ardı arkası kesilmeyen beğeni ve yorumlar gönderdi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.