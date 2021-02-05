Mehmet Ali Erbil'in Kızı Babasına Resmen Devrim Yaptı! Göğüs Dekoltesi Sosyal Medyayı Salladı! Mehmet Ali Erbil Ne Diyecek?

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Ünlü ismin sosyal medya paylaşımları takipçileri tarafından didik didik inceleniyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz haftalarda dekolteli bir paylaşım yapan Yasmin Erbil, babasının o dekolteyi sansürlemesiyle beraber gündemde uzun bir konuşulmuştu. Yasmin Erbil’in yeni paylaşımına babasının ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.

Insragram hesabında yaptığı cesur paylaşımlarla gündemde uzun soluklu yer edinen Yasmin Erbil, yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in bu konuda yapacağı hamle ise sevenleri tarafından merak edildi. Binlerce kişi Yasmin Erbil’in o fotoğrafına ardı arkası kesilmeyen beğeni ve yorumlar gönderdi.