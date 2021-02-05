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- 05 Şub 2021 - 12:23 G: 05 Şub 2021 - 12:28

Mehmet Ali Erbil'in Kızı Babasına Resmen Devrim Yaptı! Göğüs Dekoltesi Sosyal Medyayı Salladı! Mehmet Ali Erbil Ne Diyecek?

Mehmet Ali Erbil’in Nergis Kumbasar’dan olan kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Son zamanlarda hakkında çıkan haberlerle beraber tüm dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil’in annesi geçtiğimiz günlerde kızının oyunculuk alanına yöneldiğini dile getirmişti. Yasmin Erbil’in Instagram hesabında paylaştığı dekolteli fotoğrafına Mehmet Ali Erbil’in ne diyeceği merak konusu oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Ünlü ismin sosyal medya paylaşımları takipçileri tarafından didik didik inceleniyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz haftalarda dekolteli bir paylaşım yapan Yasmin Erbil, babasının o dekolteyi sansürlemesiyle beraber gündemde uzun bir konuşulmuştu. Yasmin Erbil’in yeni paylaşımına babasının ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.

Insragram hesabında yaptığı cesur paylaşımlarla gündemde uzun soluklu yer edinen Yasmin Erbil, yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in bu konuda yapacağı hamle ise sevenleri tarafından merak edildi. Binlerce kişi Yasmin Erbil’in o fotoğrafına ardı arkası kesilmeyen beğeni ve yorumlar gönderdi.

05 Şub 2021 - 12:23 Ankara- Magazin

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