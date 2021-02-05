Alev Alev Dizisinde Biri Ölüyor Biri Hüngür Hüngür Ağlıyor! Dizinin Detayları Seyirciye "Pes Artık" Dedirtti!
Alev Alev dizisi Show TV ekranlarındaki yayın hayatına son hızıyla devam ediyor. Dizide gündeme gelen olaylar şaşkınlıkların yaşanmasına neden olurken binlerce kişi Çiçek’in iyileşmesinin ardından sevinçlerine engel olamamışlardı. Fakat dizinin yeni bölümünde ekranları hüzün sardı. Birisi ölüm kalım savaşı verirken hayata gözlerini kapatırken bir diğeri hüngür hüngür ağlayarak dikkatleri üzerine çekti.
Yapımcı koltuğunda Kerem Çatay’ın oturduğu Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender ve Berker Güven gibi birçok isim yer alıyor. Dizinin yayınlanan yeni bölümünde yaşanan olaylar akıllara durgunluk verdi. İzleyici artık güzel şeylerin olacağını düşünürken o ismin ölmesi, yeni yıkımların yaşanmasına neden oldu.
Alev Alev’in yeni bölümünde İskender ve Kenan Bey’in arabasının önüne kesen adamlar, korku dolu sahnelerin yaşanmasına neden oldu. İskender Kenan’ı vermemek için elinden geleni yaptı fakat Celal Bey’in adamları kendisinin çok ciddi olduğunu dile getirdi. Celal Bey ise adamlarına gerekeni yapmaları gerektiğini söyledi. O sahnenin ardından İskender son derece zor anlar yaşadı.
05 Şub 2021 - 12:47 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.