Alev Alev Dizisinde Biri Ölüyor Biri Hüngür Hüngür Ağlıyor! Dizinin Detayları Seyirciye "Pes Artık" Dedirtti!

Yapımcı koltuğunda Kerem Çatay’ın oturduğu Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender ve Berker Güven gibi birçok isim yer alıyor. Dizinin yayınlanan yeni bölümünde yaşanan olaylar akıllara durgunluk verdi. İzleyici artık güzel şeylerin olacağını düşünürken o ismin ölmesi, yeni yıkımların yaşanmasına neden oldu.

Alev Alev’in yeni bölümünde İskender ve Kenan Bey’in arabasının önüne kesen adamlar, korku dolu sahnelerin yaşanmasına neden oldu. İskender Kenan’ı vermemek için elinden geleni yaptı fakat Celal Bey’in adamları kendisinin çok ciddi olduğunu dile getirdi. Celal Bey ise adamlarına gerekeni yapmaları gerektiğini söyledi. O sahnenin ardından İskender son derece zor anlar yaşadı.