Kırmızı Oda Dizisinin Başrol Oyuncusu Dizi Hakkında Öyle Şeyler Söyledi Ki... Resmen Her Şeyi Ortaya Döktü! "Aşkımız Çok Hızlı Gelişti..."
Tv8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda’nın başrol oyuncularından birisi geçtiğimiz günlerde bir röportaj vererek tüm dikkatleri üzerine çekti. O oyuncunun dizi hakkında dile getirdiği sözler, resmen her şeyin ortaya dökülmesine neden oldu. Binlerce kişi Kırmızı Oda dizisinde yer alan başrol oyuncunun nasıl bir açıklama yaptığını merak etmeye başladı. O açıklama beraberinde yeni konulara açıklık getirdi.
2020 – 2021 sezonunda en çok dikkat çeken dizilerden birisi olan Kırmızı Oda, Cuma akşamlarının reytinglerini kırmaya devam ediyor. Dizide meydana gelen olayların gerçek hayat hikayelerinden uyarlanması ise izleyiciyi oldukça heyecanlandırıyor. Binnur Kaya’nın Doktor Hanım karakterine hayat verdiği dizide Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral’da kadroda yer alıyor. Fakat Meriç Aral geçtiğimiz günlerde Deniz’e aşık olmasının ardından kliniğe veda etmişti.
Kırmızı Oda dizisinde Piraye ve Deniz arasındaki ilişkinin çok farklı bir boyut kazanmaya başlaması ve Ayşe’nin bu durumu fark etmesi, tüm dengeleri değiştirdi. Bu durumu daha fazla görmek istemeyen Doktor Ayşe, kliniğe veda etti. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde bir röportaj veren Burak Sevinç, dizi hakkında bilinmeyenleri bir bir dile getirdi.
05 Şub 2021 - 15:14 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.