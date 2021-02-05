Somer Şef Kendi Markasını Kurdu, Sosyal Medyadan Duyurdu! Yorumlar Peş Peşe Geldi! "Memurun Alabileceği Fiyatta mı?"
Son zamanlarda sosyal medya hesabında sık sık üzerindeki kombinlerini paylaşan Somer Sivrioğlu hayranlarının aklında soru işaretine neden oldu. Ünlü şefin yaptığı paylaşımların ardından herkes Somer Sivrioğlu’nun kendi markasını kurduğunu dile getirdi. Ürünlerin satış yapıldığı sitede sık sık Somer Şef’in görsellerinin olması ise ‘kendi markasını kurdu’ söylentilerini doğruladı.
Masterchef Türkiye’nin jüri koltuğunda oturan Somer Şef, son zamanlarda giydiği kıyafetleriyle beraber ekranlarda büyük bir yankı uyandırdı. Hatta çoğu ünlü Somer Sivrioğlu’nun giydiği kıyafetlerin nereden olduğunu sordu. Bu soruların gündeme gelmesinin ardından Masterchef Somer Şef, Instagram hesabı üzerinden giydiği kombinlerinin nereden olduğunu belirtmeye başladı. Meğer o kombinler kendi markasının ürünleriymiş…
Somer Sivrioğlu kendi markasını kurmasının ardından sosyal medya gündeminde adeta deprem etkisi yarattı. Aşçılık sektöründe bilinen yeteneğinin ardından ünlü şefin tekstil alanına geçmesi sevenlerini büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi. Instagram hesabının hikaye bölümünde giydiği parçaları paylaşan Somer Sivrioğlu’na takipçileri, “Memurun alabileceği fiyatta mı?” sorgusunu dile getirdi. Bunun yanı sıra Somer Sivrioğlu’nun markasının adı merak konusu oldu.
05 Şub 2021 - 15:36 Ankara- Masterchef Türkiye 2020
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.