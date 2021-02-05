Survivor Krizi Devam Ediyor! Şimdide Poyraz'dan Duygu Hakkında Açıklama Geldi! Neler Oluyor?

Survivor’ın Ünlüler takımında son zamanlarda meydana gelen tartışmalar akıllara durgunluk verdi. Takımda yer alan Duygu Serap Salman eleme potasına girdi ve yapılan oy birliğinin ardından elenen yarışmacı Survivor Duygu olmuştu. Survivor’ın o sahneleri izleyici kitlesi üzerinde büyük bir yankı uyandırırken Poyraz, takım arkadaşı Duygu’nun gideceği sırada onunla vedalaşmak istememişti. Poyraz’ın yaptığı açıklama ise dikkatleri üzerine çekti.

Ünlüler takımında yer alan Poyraz ve Duygu’nun tartışması, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırmıştı. Bununla beraber Survivor’ın yayınlanan yeni bölümünde Yiğit Poyraz’ın Duygu hakkında yaptığı itiraf, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Binlerce kişi Survivor Poyraz’ın yaptığı açıklamayı merak ederek konu hakkında net bir bilgi almak istedi.