Survivor Krizi Devam Ediyor! Şimdide Poyraz'dan Duygu Hakkında Açıklama Geldi! Neler Oluyor?
Her sezonunda ekranlarda büyük yanı uyandıran Survivor, bu sezonda da oldukça can alıcı olayların izleyici karşısına çıkmasına neden oldu. Survivor’ın geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümünde Ünlüler takımından elenen Duygu, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Poyraz ise konseyde elenen Duygu’yla vedalaşmayı reddetmiş bu tavrından dolayı da izleyiciden tepki almıştı. Poyraz’dan Duygu hakkında ilk açıklama geldi.
Survivor’ın Ünlüler takımında son zamanlarda meydana gelen tartışmalar akıllara durgunluk verdi. Takımda yer alan Duygu Serap Salman eleme potasına girdi ve yapılan oy birliğinin ardından elenen yarışmacı Survivor Duygu olmuştu. Survivor’ın o sahneleri izleyici kitlesi üzerinde büyük bir yankı uyandırırken Poyraz, takım arkadaşı Duygu’nun gideceği sırada onunla vedalaşmak istememişti. Poyraz’ın yaptığı açıklama ise dikkatleri üzerine çekti.
Ünlüler takımında yer alan Poyraz ve Duygu’nun tartışması, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırmıştı. Bununla beraber Survivor’ın yayınlanan yeni bölümünde Yiğit Poyraz’ın Duygu hakkında yaptığı itiraf, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Binlerce kişi Survivor Poyraz’ın yaptığı açıklamayı merak ederek konu hakkında net bir bilgi almak istedi.
05 Şub 2021 - 16:33 Ankara- Survivor 2021
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.