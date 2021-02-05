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- 05 Şub 2021 - 16:46 G: 05 Şub 2021 - 17:06

Sadakatsiz Dizisinin Yıldızından Şok Paylaşım! Eskilere Gitti, Fotoğrafını Paylaştı! Saniyeler İçerisinde Rekor Beğeni...

Sadakatsiz dizisinde başrole hayat veren Cansu Dere, kariyer hayatına başladığı günden bu yana birçok projede yer almış ve ekranlarda büyük bir yankı uyandırmıştı. Son derece başarılı performansıyla uzun soluklu bir kariyer hayatı yaşayan Cansu Dere, geçtiğimiz günlerde yeni bir paylaşım yaptı. O paylaşım ise beraberinde yeni konular getirerek üç farklı oyuncunun geçmişi yad etmesine neden oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, sergilediği üstün performansının ardından hayranları tarafından ekranlarda sık sık görülmek isteyen isimler arasında yer aldı. Bunun yanı sıra uzun yıllar önce Ezel dizisinde Eyşan karakterine hayat veren Cansu Dere, en çok da o dizide tanınmış ve ününe ün katmıştı. Hatta ünlü oyuncunun bazı hayranları Cansu Dere’ye hala Eyşan ismiyle hitap etmeye devam ediyor.

Daha birçok farklı yapımda yer alan Cansu Dere, Anne dizisiyle de çok büyük bir yankı uyandırmış ve ekranlarda sempati uyandırmıştı. Cansu Dere’nin oynadığı diziler bununla da sınırlı kalmadı! O kadar çok yapımda yer aldı ki ünlü oyuncu, yine uzun yıllar önce televizyon tarihine adını kazıyan bir başka diziyle de seyirci karşısına çıkmıştı. Cansu Dere’nin geçen gün yaptığı paylaşım ise beraberinde o diziyi getirdi.

05 Şub 2021 - 16:46 Ankara- Magazin

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