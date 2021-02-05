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- 05 Şub 2021 - 17:09 G: 05 Şub 2021 - 17:27

Yasak Elma Oyuncuları İkiye Ayrıldı! Biri Günlük Güneşlik, Diğeri Tatsız Tuzsuz… Sette Neler Oluyor?

Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan Yasak Elma dizisinin oyuncularından zıt bir paylaşım geldi. Dizinin ana oyuncularından olan iki isim ise dizinin içinde her ne kadar birbirlerini sevmeseler de set içinde ve dizi dışında çok iyi anlaşıyorlar. Sık sık birlikte fotoğraf ve video gibi paylaşımlar yapan ikili ise saniyeler içinde binlerce beğeni alıyorlar.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Dizi dışında sık sık buluşan ikili zamanlarının çoğunu birlikte geçiriyorlar. Dizi içerisinde her ne kadar düşman gibi davransalar bile sosyal medyada ikilinin yakın arkadaş oldukları biliniyor. Dizide düşman oldukları kadar gerçek hayatta dost olan ikilinin zıt paylaşımlarına ise saniyeler içerisinde binlerce etkileşim geldi.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Eda Ece ise sık gerek post gerekse de hikaye olarak paylaşımlar yapıyor. Sıcak, samimi ve eğlenceli halleriyle bilinen Eda Ece karakterine neşe katmayı da bizzat kendisi istemişti. Onun isteği üzerine Yıldız daha neşeli ve daha canlı bir karakter olmuştu. Bugün yaptığı paylaşımla ise dikkatleri üzerine topladı fakat hiçte neşeli bir hali yoktu…

05 Şub 2021 - 17:09 Ankara- Magazin

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