Kırmızı Oda Dizisinden Bir Başrol Oyuncusu Daha mı Ayrılıyor? Anlaşmasını İmzaladığı Dizisini Duyurdu...
Bir zamanlar ekranların vazgeçilmez dizisi Söz’de Fethi Kulaksız karakterini canlandıran Burak Sevinç, daha sonrasında Leke isimli dizide Melis Sezen ile başrol oynamıştı. Sergilediği performansla hafızalara kazınan ünlü oyuncu, Söz dizisinden ayrıldıktan sonra hayranlarını üzse de başrol olarak başka bir dizide tekrardan ekranlara dönmüştü. Fakat yeni dizisi ekranlara kısa süre içerisinde veda etti.
Aradan geçen zaman içerisinde Nasipse Olur ve Soygun Oyunu Büyük Vurgun adlı sinema filmlerinde rol alırken yeni sezonunu Kırmızı Oda dizisiyle sürdürmeye devam ediyor. TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kırmızı Oda, başarılı oyuncu kadrosu ve akıcı konusu ile kısa sürede binlerce kişiyi ekranlara kilitlemeyi başardı.
Kırmızı Oda dizisinde Deniz karakteriyle ekranlara gelen ünlü oyuncunun bir başka dizide daha oynadığı ortaya çıktı. Aynı anda iki platform dizisinde yer alan Burak Sevinç’in bir diğer dizisi de BluTV’de yayınlanıyor. Dijital platformlara olan ilginin artmasıyla birlikte artık oyuncular aynı anda birden fazla yerde oynayabiliyor.
05 Şub 2021 - 18:59 Ankara- Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.