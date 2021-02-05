Kırmızı Oda Dizisinden Bir Başrol Oyuncusu Daha mı Ayrılıyor? Anlaşmasını İmzaladığı Dizisini Duyurdu...

Aradan geçen zaman içerisinde Nasipse Olur ve Soygun Oyunu Büyük Vurgun adlı sinema filmlerinde rol alırken yeni sezonunu Kırmızı Oda dizisiyle sürdürmeye devam ediyor. TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kırmızı Oda, başarılı oyuncu kadrosu ve akıcı konusu ile kısa sürede binlerce kişiyi ekranlara kilitlemeyi başardı.

Kırmızı Oda dizisinde Deniz karakteriyle ekranlara gelen ünlü oyuncunun bir başka dizide daha oynadığı ortaya çıktı. Aynı anda iki platform dizisinde yer alan Burak Sevinç’in bir diğer dizisi de BluTV’de yayınlanıyor. Dijital platformlara olan ilginin artmasıyla birlikte artık oyuncular aynı anda birden fazla yerde oynayabiliyor.