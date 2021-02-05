Sefirin Kızı Ekibi Diziyi Kurtarmak İçin O İsmi Kadroya Kattı! İlk Görüntüler Geldi, Sosyal Medyada Gündem Oldu! İşte O Kare…
Star TV ekranlarında Pazartesi günlerini taçlandıran Sefiri Kızı dizisinde büyük bir değişiklik yapıldı. Kadrodan giden Neslihan Atagül ve Uraz Kaygırlaroğlu’nun yerine gelen Tuba Büyüküstün ve Ferit Aktuğ ise diziye nasıl bir hareketlilik katacak merak ediliyor. Bunun yanında ise dizideki reyting düşüşü ise seyirciler tarafından fark ediliyor.
Diziden sağlık sorunları nedeniyle ayrılan Neslihan Atagül’ün gerek senaryodaki performansı gerekse dizideki rolü sebebiyle izleyenlerin kalbinde taht kurmuştu. Diziden ayrıldığını ise sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Yakalandığı geçirgen bağırsak sendromu yüzünden hızla kilo veren güzel oyuncunun dizideki eksikliği ise hissediliyor.
Sevilen oyuncunun diziden ayrılmasının arkasından ise Uraz Kaygırlaroğlu diziden vefat ederek ayrılmıştı. Ayrılığını ise Neslihan Atagül gibi sosyal medyadan duyurmuştu. “Helvaları hazırlayın” sözleriyle duyurduğu ayrılık ise bir anda sosyal medyada gündem olmuştu. Sevilen oyuncunun diziye veda edişi ise akıllarda Sefirin Kızı final mi oluyor sorusunu getirmişti.
05 Şub 2021 - 19:18 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.