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- 05 Şub 2021 - 19:18 G: 05 Şub 2021 - 19:22

Sefirin Kızı Ekibi Diziyi Kurtarmak İçin O İsmi Kadroya Kattı! İlk Görüntüler Geldi, Sosyal Medyada Gündem Oldu! İşte O Kare…

Star TV ekranlarında Pazartesi günlerini taçlandıran Sefiri Kızı dizisinde büyük bir değişiklik yapıldı. Kadrodan giden Neslihan Atagül ve Uraz Kaygırlaroğlu’nun yerine gelen Tuba Büyüküstün ve Ferit Aktuğ ise diziye nasıl bir hareketlilik katacak merak ediliyor. Bunun yanında ise dizideki reyting düşüşü ise seyirciler tarafından fark ediliyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Diziden sağlık sorunları nedeniyle ayrılan Neslihan Atagül’ün gerek senaryodaki performansı gerekse dizideki rolü sebebiyle izleyenlerin kalbinde taht kurmuştu. Diziden ayrıldığını ise sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Yakalandığı geçirgen bağırsak sendromu yüzünden hızla kilo veren güzel oyuncunun dizideki eksikliği ise hissediliyor.

Sevilen oyuncunun diziden ayrılmasının arkasından ise Uraz Kaygırlaroğlu diziden vefat ederek ayrılmıştı. Ayrılığını ise Neslihan Atagül gibi sosyal medyadan duyurmuştu. “Helvaları hazırlayın” sözleriyle duyurduğu ayrılık ise bir anda sosyal medyada gündem olmuştu. Sevilen oyuncunun diziye veda edişi ise akıllarda Sefirin Kızı final mi oluyor sorusunu getirmişti.

05 Şub 2021 - 19:18 Ankara- Dizi Haberleri

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