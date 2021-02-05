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05 Şub 2021 - 19:18

Sefirin Kızı Ekibi Diziyi Kurtarmak İçin O İsmi Kadroya Kattı! İlk Görüntüler Geldi, Sosyal Medyada Gündem Oldu! İşte O Kare…

Star TV ekranlarında Pazartesi günlerini taçlandıran Sefiri Kızı dizisinde büyük bir değişiklik yapıldı. Kadrodan giden Neslihan Atagül ve Uraz Kaygırlaroğlu’nun yerine gelen Tuba Büyüküstün ve Ferit Aktuğ ise diziye nasıl bir hareketlilik katacak merak ediliyor. Bunun yanında ise dizideki reyting düşüşü ise seyirciler tarafından fark ediliyor.