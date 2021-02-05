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- 05 Şub 2021 - 19:45 G: 05 Şub 2021 - 19:56

Hande Erçel’in Yüzü Gülmüyor! Sebebi Ortaya Çıkınca Milyonlar Sessizliğe Büründü! O Kare…

Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oyuncusu olan Hande Erçel, ablasının paylaştığı fotoğrafta yüzünün gülmemesiyle sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Dizideki karakteriyle gönüllerde taht kuran Erçel sosyal medyayı ise aktif bir şekilde kullanıyor. Sevilen dizinin reytingleri her ne kadar düşük olsa da dizideki enerjinin ve gülen yüzün sembolü olarak biliniyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ablası, Gamze Erçel’in paylaştığı fotoğrafta yüzü gülmeyen oyuncu ise sevenlerini meraklandırdı. Dikkatli bir şekilde bakıldığında ise hüzün kendini gösteriyor. Ablasının paylaşımından sonra ortaya çıkan gerçek ise takipçilerini derin bir sessizliğe sürükledi. O kare her şeyi ortaya çıkardı. Meğer ekranların en sevilen oyuncusu Hande Erçel

Erçel, Bürsin’le sette kavga etti iddialarıyla gündeme gelmiş ve medyada en çok konuşulan konu olmuştu. Fakat daha sonra Kerem Bürsin bu iddialara “Bullshit news” yazarak yalanlamıştı. Bunun yanında ise setten gelen Hande Erçel fotoğrafı da bunun sadece bir yalan olduğunu ortaya çıkartmıştı. Ablasının paylaşımından hemen sonra, akıllara Kerem Bürsin ile tartışmasından dolayı hüzünlü olduğu gelse de gerçek aslında bambaşka…

05 Şub 2021 - 19:45 Ankara- Magazin

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