Hande Erçel’in Yüzü Gülmüyor! Sebebi Ortaya Çıkınca Milyonlar Sessizliğe Büründü! O Kare…

Ablası, Gamze Erçel’in paylaştığı fotoğrafta yüzü gülmeyen oyuncu ise sevenlerini meraklandırdı. Dikkatli bir şekilde bakıldığında ise hüzün kendini gösteriyor. Ablasının paylaşımından sonra ortaya çıkan gerçek ise takipçilerini derin bir sessizliğe sürükledi. O kare her şeyi ortaya çıkardı. Meğer ekranların en sevilen oyuncusu Hande Erçel…

Erçel, Bürsin’le sette kavga etti iddialarıyla gündeme gelmiş ve medyada en çok konuşulan konu olmuştu. Fakat daha sonra Kerem Bürsin bu iddialara “Bullshit news” yazarak yalanlamıştı. Bunun yanında ise setten gelen Hande Erçel fotoğrafı da bunun sadece bir yalan olduğunu ortaya çıkartmıştı. Ablasının paylaşımından hemen sonra, akıllara Kerem Bürsin ile tartışmasından dolayı hüzünlü olduğu gelse de gerçek aslında bambaşka…