Hakan Altun ve Serenay Sarıkaya Sevgili mi Oldu? O Magazin Programı Sarıkaya – Altun Deyince Sosyal Medya Sallandı! “Evlenirler!”
Beyaz TV ekranlarından seyircisi ile buluşan Söylemezsem Olmaz programında konuşulan konular gündemin belirleyicisi olmaya devam ediyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen magazin programının sunuculuğunu ise keskin dilleriyle ünlenmiş olan; Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali yapıyor. Gün içinde yaşanan olayları ele alan magazin sayfası seyircisine birden farklı konu hakkında bilgi veriyor.
Serenay Sarıkaya hakkında yaptıkları kısa VTR’den sonra ise Serenay Sarıkaya’nın günlük kıyafeti ve ödediği para gündeme gelmişti. Sevilerek izlenen programda yapılan kısa VTR’lerin ardından ise Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil; Serenay Sarıkaya hakkında düşüncelerini dile getirmişti. Bircan Bali, Serenay Sarıkaya’nın kombinini beğendiğini dile getirmişti fakat Seren Serengil ve Arto…
Sevilerek izlenen programın sunuculuğunu yapan isimler keskin dilleriyle seyircisini ekranlara kilitliyor. Her gün farklı isimleri ele alan magazin programı ise gündemin magazin konularını belirliyor. Adı son günlerde Cem Yılmaz ile anılan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ise bir mekandan çıkarken görüntülenmiş ve muhabirlerle uzun uzun sohbet etmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.