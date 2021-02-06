Ankara Koronavirüs Salgınında Şok Gelişme! Vaka Sayıları Artmaya Başlayınca Sağlık Bakanı’ndan Öyle Bir Hamle Geldi ki… Kısıtlamalar Artabilir!

Ankaralılar pandemi sürecinde yaşadıkları hem maddi hem de manevi yorgunluğu atmak için geri sayım yapmaya başlarken ortaya çıkan mutasyon, beraberinde yeni tedbirleri getirdi. Hatta Türkiye’de görülmeye başlayan bu mutasyonunun Ankara ilinde de boy gösterdiği ortaya çıktı. Vatandaşlar ise mutasyonlu kişi sayısının artmaması adına evlerinden çıkmadıklarını ve tedbirlere iki kat daha fazla uyduklarını dile getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabında yeni bir paylaşım yaparak, “Vaka sayısının yeniden artışa geçmesi demek bizlerin daha fazla dikkatli davranması gerektiğinin göstergesidir. Hareketliliği arttıracak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü ortamdan uzak kalalım. Özellikle kalabalık ve kapalı yerlerden kaçınalım!” sözlerini dile getirdi. Vaka sayısının yeniden yükseliş göstermesi ise vatandaşları tedirginleştirdi.