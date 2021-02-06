Ankara Koronavirüs Salgınında Şok Gelişme! Vaka Sayıları Artmaya Başlayınca Sağlık Bakanı’ndan Öyle Bir Hamle Geldi ki… Kısıtlamalar Artabilir!
Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs kapsamında günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca kişi bu süreçte yaşadıkları zorlu günleri geride bırakmak isteyerek pandemi sürecinin ne zaman biteceğini merak ediyor. Elde edilen verilere bakıldığı zaman bu sürecin bitişi yakın olsa da ortaya çıkan mutasyon tüm dengeleri değiştirdi. CoronaVac aşısının kaç kişiye yapıldığı ise merak konusu oldu.
Ankaralılar pandemi sürecinde yaşadıkları hem maddi hem de manevi yorgunluğu atmak için geri sayım yapmaya başlarken ortaya çıkan mutasyon, beraberinde yeni tedbirleri getirdi. Hatta Türkiye’de görülmeye başlayan bu mutasyonunun Ankara ilinde de boy gösterdiği ortaya çıktı. Vatandaşlar ise mutasyonlu kişi sayısının artmaması adına evlerinden çıkmadıklarını ve tedbirlere iki kat daha fazla uyduklarını dile getirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabında yeni bir paylaşım yaparak, “Vaka sayısının yeniden artışa geçmesi demek bizlerin daha fazla dikkatli davranması gerektiğinin göstergesidir. Hareketliliği arttıracak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü ortamdan uzak kalalım. Özellikle kalabalık ve kapalı yerlerden kaçınalım!” sözlerini dile getirdi. Vaka sayısının yeniden yükseliş göstermesi ise vatandaşları tedirginleştirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.