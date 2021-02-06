Survivor'da O İsim Ölümle Burun Buruna Geldi! Öyle Bir Sakatlık Yaşadı Ki, Seyirciler Bile Ürperdi! Diskalifiye...

Issız bir adada yaşam mücadelesi veren yarışmacılar sergiledikleri tavır ve davranışlarıyla ekranlarda büyük bir yankı uyandırmaya devam ediyor. Son zamanlarda Ünlüler ve Gönüllüler takımında meydana gelen tartışmalar, yarışmanın tüm dengesini değiştirmişti. Fakat yarışmacılar motive olmaya çalışarak ödülleri kazanmaları gerektiklerini kendilerine bir kere daha hatırlattılar. Survivor’ın yeni bölüm fragmanında ki o yarışmacı ise akıllara sakatlık ve diskalifiye konusunu getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda sakatlığı nedeniyle programdan diskalifiye edilen Cemal Hünal hem sevenlerini hem de yarışmacı arkadaşlarını hüsrana uğratmıştı. Onun ardından Meryem Kasap ve Emin Günenç’de sağlık sıkıntılarından ötürü adaya veda etmişlerdi. Bunun ardından programın yayınlanan yeni bölüm tanıtımında parkurda yarışan arkadaşlarını izleyen yarışmacılar bir sıkıntı olduğunu dile getirdi. O yarışmacı ise adeta ölümle burun buruna geldi.