İbrahim Tatlıses'in Zayıf Noktası Ortaya Çıktı! Görünce Kriz Geçirdiği İddia Edildi! Eğer Sofrada O Varsa...

Son zamanlarda İbo Show programında gündeme gelen olaylar seyircinin hem kahkaha hem de hüzün dolu anlar yaşamasına vesile oluyor. Milyonlarca kişi İbrahim Tatlıses’i yeniden ekranlarda görmenin mutluluğunu hala üzerinden atamamışken, Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında İbrahim Tatlıses’in zayıf noktası ortaya çıktı. Meğer sofrada o varsa…

Usta ses sanatçılarından birisi olan İbrahim Tatlıses, geçirdiği kazanın ardından uzun bir süre ekranlardan ayrı kalmıştı. Bugüne kadar yer aldığı İbo Show programında oldukça renkli anların yaşanmasına neden olan Tatlıses’in bu ayrılığı tüm dengeleri değiştirmiş ve milyonlar gözyaşlarına engel olamamışlardı. İbrahim Tatlıses hakkında yeni bir detay ortaya çıktı. Tatlıses’in zayıf noktasını duyanlar ise büyük bir şok yaşadı.