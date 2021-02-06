İbrahim Tatlıses'in Zayıf Noktası Ortaya Çıktı! Görünce Kriz Geçirdiği İddia Edildi! Eğer Sofrada O Varsa...
İbo Show programının sunucu koltuğunda oturan İbrahim Tatlıses, uzun bir aradan sonra yeniden ekranlarda boy göstermeye başladı. Büyük İmparator’un hastalığı herkesi korkutmuş ve sevenleri aradan yıllar geçmesinin ardından Tatlıses’in yeniden ekranlara gelme umudunu kaybetmişti. Fakat durum beklenenin aksine gelişti ve Tatlıses yeniden seyirci karşısında geçti. Bunun yanı sıra Söylemezsem Olmaz programında adı geçen Tatlıses’in zayıf noktası ortaya çıktı.
Son zamanlarda İbo Show programında gündeme gelen olaylar seyircinin hem kahkaha hem de hüzün dolu anlar yaşamasına vesile oluyor. Milyonlarca kişi İbrahim Tatlıses’i yeniden ekranlarda görmenin mutluluğunu hala üzerinden atamamışken, Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında İbrahim Tatlıses’in zayıf noktası ortaya çıktı. Meğer sofrada o varsa…
Usta ses sanatçılarından birisi olan İbrahim Tatlıses, geçirdiği kazanın ardından uzun bir süre ekranlardan ayrı kalmıştı. Bugüne kadar yer aldığı İbo Show programında oldukça renkli anların yaşanmasına neden olan Tatlıses’in bu ayrılığı tüm dengeleri değiştirmiş ve milyonlar gözyaşlarına engel olamamışlardı. İbrahim Tatlıses hakkında yeni bir detay ortaya çıktı. Tatlıses’in zayıf noktasını duyanlar ise büyük bir şok yaşadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.