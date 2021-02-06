Masumlar Apartmanı Dizisinden Naci’nin Ayrılacağı Bölüm Açıklandı! Vedası Duyuruldu, Safiye’ye Ne Olacak? Hikayesi Bitti…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Masumlar Apartmanı dizisi reytingleri giderek artıyor. Sevilen dizide yer alan Safiye karakterinin geçmişinde yer alan Naci ise diziden ayrılacak gibi görünüyor. Kanser hastalığına yakalanan Naci, öleceğini öğrendikten sonra ise yıllardır görmediği Safiye’nin yan binasına taşınma kararı aldı.

Safiye’nin yanına taşındıktan sonra ise sık sık karşısına çıkma kararı alan Naci’nin günlükleri Safiye’nin eline geçmişti. Günlüklerini okuyan Safiye ise “Bugün öleceğimi öğrendim Safiye, son gücümle senin yanına geleceğim” sözlerini günlüğünde görünce harekete geçmiş ve hemen Naci’nin yanına gitmişti. Naci ise yere düşerken tutunmak için Safiye’nin elinden tutması ise seyirci tarafından hoş bir görüntü olarak algılanmıştı.