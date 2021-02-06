Haberler Ankara Haberler Ankara
- 06 Şub 2021 - 17:11 G: 06 Şub 2021 - 17:32

Recep Ayının İlk Gecesi Ne Zaman? Faziletleri Neler? 2021 Mübarek ÜÇ AYLAR Ne Zaman Başlıyor?

2021 Ocak ayının geride kalmasıyla beraber Müslümanlar üç ayların ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Üç Aylar ne zaman başlıyor? Recep Ayının ilk gecesi ne zaman? İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

2021 yılının ocak ayının geride kalması ile beraber Müslümanlar üç ayların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İslam dinindeki en önemli günleri ve kandilleri barındıran üç ayların başlayacağı tarihleri araştıran vatandaşların ramazan heyecanı da arttı. İslam dininde Recep, Şaban ve Ramazan olarak sıralanan üç aylar, Recep ayı ile başlıyor. Recep ayının ile günü ise Müslümanlar tarafından araştırılıyor.

İslam dininde önemli günler Hicri takvime göre belirlenmekle beraber bilindiği gibi tüm dünyada tarihlerin ortak olması için Miladi takvim kullanılıyor. Geniş bir Müslüman nüfusuna sahip olan Türkiye’de de yılın her dönemi için miladi takvim kullanılmakla beraber Müslümanlar için önemli gün ve tarihler hicri takvimde yer alıyor. Bu tarihler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl açıklanıyor. Bu senede ocak ayının geride kalması ile beraber Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan üç ayların başlama tarihi merak konusu oldu. Müslüman vatandaşlar bu sene üç ayların ilki olan Recep ayının ilk gününün hangi tarihe denk geldiğini ve faziletlerinin neler olduğunu araştırıyor. Bununla beraber Şaban ve Ramazan aylarının ne zaman başlayacağı ve bu aylardaki kandil geceleri de merak konusu oluyor.

06 Şub 2021 - 17:11 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Birinci Cemre Ne Zaman Düşecek? 2021 Cemre Tarihleri? mask
Birinci Cemre Ne Zaman Düşecek? 2021 Cemre Tarihleri?
Twitter Yıkılıyor! Sosyal Medyada O Paylaşımlara 2,5 Milyon Destek Geldi! mask
Twitter Yıkılıyor! Sosyal Medyada O Paylaşımlara 2,5 Milyon Destek Geldi!
Türk Askerinden Özel Eğitim! O Ülkenin Askerleri Zorlandı! mask
Türk Askerinden Özel Eğitim! O Ülkenin Askerleri Zorlandı!
Bitcoin Ne Kadar Oldu? 39,000 Dolar Sınırını Aştı! Şimdi Bitcoin Alınır Mı? Bitcoin Ne Olur, Düşer Mi? Bitcoin Yükselecek Mi? mask
Bitcoin Ne Kadar Oldu? 39,000 Dolar Sınırını Aştı! Şimdi Bitcoin Alınır Mı? Bitcoin Ne Olur, Düşer Mi? Bitcoin Yükselecek Mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Köprü Açılışını Gerçekleştirdi! Teknoloji Harikası Köprüden Görüntüler mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Köprü Açılışını Gerçekleştirdi! Teknoloji Harikası Köprüden Görüntüler
Merhamet Çağrısında Bulundu! Emine Erdoğan'dan Sokak Hayvanları İçin Tweet! mask
Merhamet Çağrısında Bulundu! Emine Erdoğan'dan Sokak Hayvanları İçin Tweet!
Pandemi Döneminde Büyük Başarı! Turkish Cargo'ya Yılın Ödülü! mask
Pandemi Döneminde Büyük Başarı! Turkish Cargo'ya Yılın Ödülü!
Resmi Gazetede Yayınlandı! Sporcular İçin Esaslar Belli Oluyor! mask
Resmi Gazetede Yayınlandı! Sporcular İçin Esaslar Belli Oluyor!
Trafik Polisleri Denetimlerini Arttırdı! Bunu Yapan Sürücülere İşlem Yapıldı! mask
Trafik Polisleri Denetimlerini Arttırdı! Bunu Yapan Sürücülere İşlem Yapıldı!
Ocak Ayında Artış Kaydedildi! Kuraklık Azalma Gösterdi! mask
Ocak Ayında Artış Kaydedildi! Kuraklık Azalma Gösterdi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Futbolcular Şokta! 11 Kişi Kovid-19 Oldu! mask
Futbolcular Şokta! 11 Kişi Kovid-19 Oldu!
Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül İçin Büyük Jest! Görenler Tav Oldu! "Helal Olsun!" mask
Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül İçin Büyük Jest! Görenler Tav Oldu! "Helal Olsun!"
Ankara Keçiörengücü kampa girdi mask
Ankara Keçiörengücü kampa girdi
Sefirin Kızı Dizisinin Adı “Maviş” Oluyor! Seyirciler Rahatsız Olunca, Sosyal Medya Çalkalandı! Linç Üzerine Linç Yiyor! mask
Sefirin Kızı Dizisinin Adı “Maviş” Oluyor! Seyirciler Rahatsız Olunca, Sosyal Medya Çalkalandı! Linç Üzerine Linç Yiyor!
Birinci Cemre Ne Zaman Düşecek? 2021 Cemre Tarihleri? mask
Birinci Cemre Ne Zaman Düşecek? 2021 Cemre Tarihleri?
Kovid-19 Sebebiyle Şampiyona Ertelendi! Sporcular Üzgün! mask
Kovid-19 Sebebiyle Şampiyona Ertelendi! Sporcular Üzgün!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL