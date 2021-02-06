Recep Ayının İlk Gecesi Ne Zaman? Faziletleri Neler? 2021 Mübarek ÜÇ AYLAR Ne Zaman Başlıyor?

2021 yılının ocak ayının geride kalması ile beraber Müslümanlar üç ayların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İslam dinindeki en önemli günleri ve kandilleri barındıran üç ayların başlayacağı tarihleri araştıran vatandaşların ramazan heyecanı da arttı. İslam dininde Recep, Şaban ve Ramazan olarak sıralanan üç aylar, Recep ayı ile başlıyor. Recep ayının ile günü ise Müslümanlar tarafından araştırılıyor.

İslam dininde önemli günler Hicri takvime göre belirlenmekle beraber bilindiği gibi tüm dünyada tarihlerin ortak olması için Miladi takvim kullanılıyor. Geniş bir Müslüman nüfusuna sahip olan Türkiye’de de yılın her dönemi için miladi takvim kullanılmakla beraber Müslümanlar için önemli gün ve tarihler hicri takvimde yer alıyor. Bu tarihler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl açıklanıyor. Bu senede ocak ayının geride kalması ile beraber Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan üç ayların başlama tarihi merak konusu oldu. Müslüman vatandaşlar bu sene üç ayların ilki olan Recep ayının ilk gününün hangi tarihe denk geldiğini ve faziletlerinin neler olduğunu araştırıyor. Bununla beraber Şaban ve Ramazan aylarının ne zaman başlayacağı ve bu aylardaki kandil geceleri de merak konusu oluyor.