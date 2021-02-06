Zuhal Topal'la Sofrada Dış Ses Kimdir? Temizlik Benim İşim Dış Ses Aydoğan Temel Kimdir?

FOX TV ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programlara arasında yer alan Zuhal Topal’la Sofrada programı ile gündeme gelen dış ses merak ediliyor. Zuhal Topal’la Sofrada ve Temizlik Benim İşim programlarında seslendirme yapan ve farklı tarzı ile dikkatleri üzerine çeken seslendirme sanatçısının kim olduğu merak konusu oluyor. Uzun zamandır izleyenlerin dikkatini çeken seslendirme sanatçısının kim olduğu ise ortaya çıktı. Aydoğan Temel olduğu öğrenilen dış ses hakkındaki ayrıntılar ise izleyenler tarafından merak edildi.

Gündüz kuşağının sevilen programlarından Zuhal Topal’la Sofrada ve Temizlik Benim İşim yapımlarındaki dış ses, keyifli sohbeti ve farklı tarzı ile bir süredir izleyenlerin dikkatini çekiyordu. Programların sıkı takipçileri tarafından merak edilen dış sesin Aydoğan Temel olduğu öğrenildi. Seslendirme sanatçısının bulunduğu diğer işler ve kim olduğu ise merak konusu oldu.