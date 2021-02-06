Haberler Ankara Haberler Ankara
- 06 Şub 2021 - 17:28 G: 06 Şub 2021 - 17:36

Sefirin Kızı Dizisinin Adı “Maviş” Oluyor! Seyirciler Rahatsız Olunca, Sosyal Medya Çalkalandı! Linç Üzerine Linç Yiyor!

Star TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Sefirin Kızı dizisi için kritik süreç başladı. Sefirin Kızı dizisinin adı her ne kadar Neslihan Atagül’ün canlandırdığı Nare karakterini anlatıyor olsa da artık dizide Neslihan Atagül’ün sadece adı anılıyor. Nare’den geriye ise ara sıra anılan bir isim ve dizinin adı kaldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Diziden ayrılan Neslihan Atagül’ün ardından ise binlerce kişi sosyal medya üzerinden senaristlere tepkilerini dile getirdiler. Diziden ayrılan Neslihan Atagül’ün arkasından ortada ne destan kalmıştı ne de Sefirin Kızı… Pazartesi akşamlarının yıldız dizilerinden biri olan Sefirin Kızı, oldukça büyük bir değişimin içine girdiği için bu dönem sancılı geçiyor.

Alışılmış şeylerin dışına çıkan dizi, seyircisine bunu empoze etmekte ise oldukça çok zorlanıyor. Her bölümden sonra adeta kaos çıkıyor. Diziden ayrılan Neslihan Atagül ve Uraz Kaygırlaroğlu’nun yokluğuna alışamayan izleyici birde hikayenin değişmesiyle daha büyük bir buhranın içine sürükleniyor. Bu buhran ise seyirciyi sıktığından dolayı diziyi izlemekten vazgeçiyor.

06 Şub 2021 - 17:28 Ankara- Magazin

# SEFİRİN KIZI DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sefirin Kızı Dizisine Neslihan Atagül'den Sonra Öyle İsimler Geliyor ki... Bir Kişinin Yokluğunu Doldurmak İçin Binlerce Kişi Alıyorlar! mask
Sefirin Kızı Dizisine Neslihan Atagül'den Sonra Öyle İsimler Geliyor ki... Bir Kişinin Yokluğunu Doldurmak İçin Binlerce Kişi Alıyorlar!
Sefirin Kızı Dizisinde Tepki Çeken Sahne! Nare'yi Çocuğundan Saklayınca Sosyal Medya Karıştı... Gündemin İsmi Oldular! mask
Sefirin Kızı Dizisinde Tepki Çeken Sahne! Nare'yi Çocuğundan Saklayınca Sosyal Medya Karıştı... Gündemin İsmi Oldular!
Sefirin Kızı Dizisi 38. Bölüm Full İzle Star TV! 1 Şubat 2021 Sefirin Kızı 36. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sefirin Kızı Dizisi 38. Bölüm Full İzle Star TV! 1 Şubat 2021 Sefirin Kızı 36. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sefirin Kızı Dizisinin Adı Mavi Mi Oluyor? Konu, Hikaye Ve Oyuncuların Hepsi Değişti! Neler Oluyor Neler? mask
Sefirin Kızı Dizisinin Adı Mavi Mi Oluyor? Konu, Hikaye Ve Oyuncuların Hepsi Değişti! Neler Oluyor Neler?
Neslihan Atagül'den Bomba Gibi Haber! Son Görüntüsü Şok Geçirtti! Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Neslihan Atagül'den Bomba Gibi Haber! Son Görüntüsü Şok Geçirtti! Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Uraz Kaygırlaroğlu'nun Sefirin Kızı Dizisinden Ayrılığı Ortaya Çıktı! Ayrılığın Arkasındaki Sır Perdesi Aralandı! O İsim İstiyor Diye... mask
Uraz Kaygırlaroğlu'nun Sefirin Kızı Dizisinden Ayrılığı Ortaya Çıktı! Ayrılığın Arkasındaki Sır Perdesi Aralandı! O İsim İstiyor Diye...
Sefirin Kızı Dizisinde Flaş Değişiklik! Artık Sefirin Kızı Diye Bir Dizi Olmayacak, Adı Değişiyor! Sadece Birkaç Bölüm Sonra... mask
Sefirin Kızı Dizisinde Flaş Değişiklik! Artık Sefirin Kızı Diye Bir Dizi Olmayacak, Adı Değişiyor! Sadece Birkaç Bölüm Sonra...
Sefirin Kızı Dizisinde Büyük Deprem! Seyirciler Artık Bitsin Diye Dua Ediyor! Final Tarihi... mask
Sefirin Kızı Dizisinde Büyük Deprem! Seyirciler Artık Bitsin Diye Dua Ediyor! Final Tarihi...
Sefirin Kızı Nare - Gediz'le Başladı, Bitti! Finale Sadece Birkaç Bölüm Kaldı! Sosyal Medyada Gündem Oldu... mask
Sefirin Kızı Nare - Gediz'le Başladı, Bitti! Finale Sadece Birkaç Bölüm Kaldı! Sosyal Medyada Gündem Oldu...
Sefirin Kızı Dizisi 37. Bölüm Full İzle Star TV! 25 Ocak 2021 Sefirin Kızı 36. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sefirin Kızı Dizisi 37. Bölüm Full İzle Star TV! 25 Ocak 2021 Sefirin Kızı 36. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sefirin Kızı Dizisinin Adı “Maviş” Oluyor!” Seyirciler Rahatsız Olunca, Sosyal Medya Çalkalandı! Linç Üzerine Linç Yiyor! mask
Sefirin Kızı Dizisinin Adı “Maviş” Oluyor!” Seyirciler Rahatsız Olunca, Sosyal Medya Çalkalandı! Linç Üzerine Linç Yiyor!
Birinci Cemre Ne Zaman Düşecek? 2021 Cemre Tarihleri? mask
Birinci Cemre Ne Zaman Düşecek? 2021 Cemre Tarihleri?
Kovid-19 Sebebiyle Şampiyona Ertelendi! Sporcular Üzgün! mask
Kovid-19 Sebebiyle Şampiyona Ertelendi! Sporcular Üzgün!
Zuhal Topal'la Sofrada Dış Ses Kimdir? Temizlik Benim İşim Dış Ses Aydoğan Temel Kimdir? mask
Zuhal Topal'la Sofrada Dış Ses Kimdir? Temizlik Benim İşim Dış Ses Aydoğan Temel Kimdir?
Ünlü Futbolcu Sahalardan Uzak Kalacak! Ameliyatı Başarılı Geçti! mask
Ünlü Futbolcu Sahalardan Uzak Kalacak! Ameliyatı Başarılı Geçti!
Recep Ayının İlk Gecesi Ne Zaman? Faziletleri Neler? 2021 Mübarek ÜÇ AYLAR Ne Zaman Başlıyor? mask
Recep Ayının İlk Gecesi Ne Zaman? Faziletleri Neler? 2021 Mübarek ÜÇ AYLAR Ne Zaman Başlıyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL