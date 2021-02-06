Sefirin Kızı Dizisinin Adı “Maviş” Oluyor! Seyirciler Rahatsız Olunca, Sosyal Medya Çalkalandı! Linç Üzerine Linç Yiyor!
Star TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Sefirin Kızı dizisi için kritik süreç başladı. Sefirin Kızı dizisinin adı her ne kadar Neslihan Atagül’ün canlandırdığı Nare karakterini anlatıyor olsa da artık dizide Neslihan Atagül’ün sadece adı anılıyor. Nare’den geriye ise ara sıra anılan bir isim ve dizinin adı kaldı.
Diziden ayrılan Neslihan Atagül’ün ardından ise binlerce kişi sosyal medya üzerinden senaristlere tepkilerini dile getirdiler. Diziden ayrılan Neslihan Atagül’ün arkasından ortada ne destan kalmıştı ne de Sefirin Kızı… Pazartesi akşamlarının yıldız dizilerinden biri olan Sefirin Kızı, oldukça büyük bir değişimin içine girdiği için bu dönem sancılı geçiyor.
Alışılmış şeylerin dışına çıkan dizi, seyircisine bunu empoze etmekte ise oldukça çok zorlanıyor. Her bölümden sonra adeta kaos çıkıyor. Diziden ayrılan Neslihan Atagül ve Uraz Kaygırlaroğlu’nun yokluğuna alışamayan izleyici birde hikayenin değişmesiyle daha büyük bir buhranın içine sürükleniyor. Bu buhran ise seyirciyi sıktığından dolayı diziyi izlemekten vazgeçiyor.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.