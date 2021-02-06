Sefirin Kızı Dizisinin Adı “Maviş” Oluyor!” Seyirciler Rahatsız Olunca, Sosyal Medya Çalkalandı! Linç Üzerine Linç Yiyor!

Diziden ayrılan Neslihan Atagül’ün ardından ise binlerce kişi sosyal medya üzerinden senaristlere tepkilerini dile getirdiler. Diziden ayrılan Neslihan Atagül’ün arkasından ortada ne destan kalmıştı ne de Sefirin Kızı… Pazartesi akşamlarının yıldız dizilerinden biri olan Sefirin Kızı, oldukça büyük bir değişimin içine girdiği için bu dönem sancılı geçiyor.

Alışılmış şeylerin dışına çıkan dizi, seyircisine bunu empoze etmekte ise oldukça çok zorlanıyor. Her bölümden sonra adeta kaos çıkıyor. Diziden ayrılan Neslihan Atagül ve Uraz Kaygırlaroğlu’nun yokluğuna alışamayan izleyici birde hikayenin değişmesiyle daha büyük bir buhranın içine sürükleniyor. Bu buhran ise seyirciyi sıktığından dolayı diziyi izlemekten vazgeçiyor.