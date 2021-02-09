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- 09 Şub 2021 - 17:12 G: 09 Şub 2021 - 17:13

Sakarya'da Vahşet! Zehirleyerek Öldürdüler!

Sakarya'da kimliği belirsiz kişilerce çoban köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğü iddia ediliyor. Geyve ilçesinde etrafa bırakılan balık kafalarıyla zehirlendiği öne sürülen 8 çoban köpeği ile 2 tilki telef oldu

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çoban köpeklerinin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia eden aile suç duyurusunda bulundu.

Sekiharman Mahallesi'nde hayvancılık yapan Mehmet Ali Ünlü ve ailesi, besledikleri 8 çoban köpeğini kırsal alanda yerde ölü ve bazılarını da can çekişirken buldu.

Acı çeken köpekler müdahaleye rağmen kurtarılamazken, aile, yaptığı araştırmada 2 tilkinin daha telef olduğunu tespit etti.

Bölgeye bırakılmış çok sayıda balık kafası bulan aile, jandarmaya haber verdi.

Balık kafaları incelenmek üzere bölgeden alınırken, aile, köpeklerinin kasıtlı olarak zehirlendiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ailenin köpekleri bulduğu anlara ait görüntüler ise cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

09 Şub 2021 - 17:12 AA Sakarya- Gündem

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